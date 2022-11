MORANDUZZO (LEGA TRENTINO) * CENTRO SOCIALE BRUNO: « PROCEDERE ALLO SGOMBERO DELL’IMMOBILE, PER RIPRISTINARE LA LEGALITÀ A FAVORE DEI PIÙ BISOGNOSI »

16.54 - martedì 29 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

MORANDUZZO (LEGA TRENTINO): “SGOMBERO CENTRO SOCIALE BRUNO: RIPRISTINARE LA LEGALITA’ A FAVORE DEI PIU’ BISOGNOSI”

“Da anni, il sottoscritto segue con interesse le vicende relative all’immobile che ospita il Centro Sociale Bruno e, fin dall’assunzione dell’impegno politico come consigliere provinciale della Lega, si è proposto di mantenere viva l’attenzione sulle vicende che riguardano la struttura.

Dopo un contratto di comodato d’uso intervenuto per sanare un’occupazione abusiva, ci si trova oggi – a contratto scaduto – nuovamente nella condizione di illegalità, resa ancor più grave se si pensa a quante persone, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non hanno un luogo in cui stare o lo hanno perso.

Per questo motivo, nel question time odierno in Consiglio provinciale, lo scrivente ha chiesto se la Giunta possa procedere allo sgombero dell’immobile abusivamente occupato dal Centro Sociale Bruno per destinare l’edificio alla finalità sociale impellente di ospitare i senzatetto che manifestino interesse.

La risposta fornita in Aula è incoraggiante. La società Patrimonio del Trentino, proprietaria dell’immobile, si è già mobilitata per ottenere la restituzione della struttura, anzitutto chiedendone la liberazione agli occupanti. Non ottenendo riscontro, la proprietà si è attivata nelle sedi e presso le autorità competenti affinché l’edificio sia sgomberato e adibito a più opportuni utilizzi, che saranno individuati in seguito”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo