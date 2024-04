COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * CARTELLO GINO BARTALI: « SI OMETTA DAL MANIFESTO LA DICITURA ‘CICLOVIA DEL GARDA’, A TUTELA DELL’ONORE DEL PERSONAGGIO »

08.19 - venerdì 26 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda ha riscontrato un’inesattezza storica di cui ha chiesto la rettifica agli enti responsabili.

Si tratta dell’accostamento improprio della grande figura di Gino Bartali alla ciclovia del Garda. Si chiede cortesemente di dare notizia di ciò, visto che fino ad ora, a distanza di mesi, non ci è stata data alcuna risposta. Un silenzio che ci lascia molto perplessi e distorce la figura del grande ciclista e uomo di valore civile.

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda

Oggetto: Cosa c’entra Bartali con la cicloturistica del Garda.

Non sappiamo bene nei dettagli la storia di Gino Bartali, sappiamo solo che all’epoca faceva parte dei nostri eroi veri in senso proprio, sappiamo del suo grande valore sportivo ed umano e del suo impegno civile nel periodo della Resistenza.

Quello che ci meraviglia e sconcerta è vedere la figura di questo Grande della storia del ciclismo scritto su un cartello che riporta a grandi linee la sua storia, il che, in teoria, può andare anche bene, ma non abbinato alla ciclovia del Garda, come se Bartali avesse pedalato sulla ciclovia medesima. Ciclovia dirompente e distruttrice di un paesaggio mistico-mitico, per giunta non definibile tale ed a quel tempo nemmeno esistente. Certo che Bartali come tutti gli altri ciclisti, in numerosi giri d’Italia, hanno percorso la gardesana, ma questa gardesana!

La gardesana storica percorsa da Bartali – La passerella di Limone

Non certo la ciclovia-passerella di Limone o tutto quel disastro che ci aspetta sulle falesie dell’Alto Garda di cui tanti poeti e scrittori nel passato hanno decantato la bellezza. Sconcerta che per sponsorizzare questa ciclovia si utilizzi in maniera così spudorata e mistificante una figura di tale alto valore, in relazione sia agli aspetti sportivi, sia alla storia unitaria del nostro paese. Pertanto siamo a chiedere agli organi preposti che venga tolto il cartello dal luogo in cui è collocato attualmente e posto – come rispondente alla verità storica – a lato della Gardesana, e che si ometta dal manifesto la dicitura ‘ciclovia del Garda’ a tutela dell’onore del personaggio Bartali, così volgarmente utilizzato.

A tutto c’è un limite.

