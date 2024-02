COMUNE ROVERETO (TN) * LAVORI RIQUALIFICAZIONE: « PIAZZA ROSMINI, NUOVA ILLUMINAZIONE PER LA FONTANA »

10.33 - martedì 27 febbraio 2024

Nuova illuminazione per la fontana di Piazza Rosmini a Rovereto. Sono stati conclusi a metà febbraio 2024 i lavori di riqualificazione dell’illuminazione della fontana, che torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza agli occhi di roveretani e turisti, con la dotazione di una serie di luci led a luce bianca e multicolore che consentono il risparmio energetico e la realizzazione effetti di illuminazione cromatici di grande suggestione.

A circa un anno dalla conclusione dei lavori di restauro tecnico (la data di completamento effettivo è aprile 2023) si può dire concluso il percorso di lavori che riporta la fontana al suo splendore originario e simbolo della città. I lavori di riqualificazione dell’illuminazione hanno previsto l’installazione di luci a led più preformanti dell’illuminazione precedente, per garantire un maggior risparmio energetico. Inoltre i led RGBW possono essere impiegati per ottenere effetti cromatici di grande suggestione, a uno o a più colori, e la centralina può memorizzare fino a 500 combinazioni di colori ed effetti. Questo tipo di illuminazione potrà essere impiegata nell’ambito di manifestazioni cittadine e nazionali o di celebrazioni di giornate tematiche internazionali. A titolo esemplificativo: blu in occasione della Giornata dell’Europa (9 maggio); con i colori della bandiera italiana in occasione della Festa della Repubblica (2 giugno); rosa in occasione del mese della prevenzione del cancro al seno (ottobre); rosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della della violenza contro le donne (25 novembre).

Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione della fontana di Piazza Rosmini si inserisce in un più ampio progetto cittadino, iniziato con il rifacimento dell’illuminazione della facciata del Teatro Zandonai e quindi della facciata di Palazzo Pretorio, sede del Municipio.

La sindaca reggente, Giulia Robol: “Con la nuova illuminazione della fontana di Piazza Rosmini si completa la riqualificazione di alcuni dei simboli di Rovereto in un’ottica di risparmio energetico e di rappresentatività della città. L’idea è quella di gradualmente individuare i palazzi e i monumenti più significativi della città e valorizzarli attraverso un progetto di luci artistiche, per creare un percorso luminoso in occasioni di celebrazioni, di importanti giornate internazionali e di feste cittadine.”

I lavori sono stati affidati a Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l., già aggiudicatario del “servizio Luce 3” lotto n.2 relativo all’area del Triveneto, nell’ambito del cosiddetto “extracanone” che costituisce una possibilità di affidamento diretto al concessionario del servzio pubblico senza ulteriori procedure di gara e spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori. Scopo dell’intervento, secondo la disciplina generale del servizio pubblico di illuminazione pubblica, è “conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti; contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento; ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti; migliorare la qualità della vita sociale e la fruibilità degli spazi urbani adeguando l’illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali.”

A effettuare i lavori è stata la Dolomiti Energia Solution in qualità di consorziata di Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l.