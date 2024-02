CARABINIERI – LAIVES (BOLZANO) * « ARRUOLATO VOLKMAR, L’UNICO CARABINIERE A QUATTRO ZAMPE AUTORIZZATO PER L’IMPIEGO OPERATIVO IN CASO DI VALANGA »

10.22 - martedì 27 febbraio 2024

Il Nucleo Cinofili Carabinieri di Laives torna ad avere un cane operativo abilitato al soccorso su valanga. Volkmar, un bellissimo pastore tedesco di 4 anni e mezzo è ad oggi, l’unica unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri certificata al servizio di soccorso alpino su valanga.

Dopo un lungo periodo di addestramento insieme al suo conduttore, il Carabiniere Scelto Riccardo Fede, nella giornata di domenica 25 febbraio, nel comprensorio alpino di Val Sarentino, il quadrupede ha superato l’esame di qualificazione tenuto dal Soccorso Alpino dell’Alpenverein Sudtirol.

Il cane insieme al suo conduttore si è addestrato intensamente per quasi un anno effettuando anche delle esercitazioni in elicottero.

Volkmar è dunque l’unico carabiniere a quattro zampe autorizzato per l’impiego operativo in caso di valanga, e rappresenta motivo d’orgoglio non solo per l’unità cinofila di Laives, ma per l’Arma tutta, che può adesso disporre di un’unita cinofila di pronto impiego in caso di valanga che svolgerà servizio presso la base dell’Aiut Alpin Dolomites sita a Pontives (BZ), dove si alternerà con le unità di soccorso degli altri Enti.

Da ieri quindi il Nucleo Cinofili di Laives dispone ufficialmente di una nuova specialità che si va ad aggiungere alle unità per la ricerca di droga, armi/esplosivi ed ordine pubblico.

Così commenta il Comandante Provinciale di Bolzano Colonnello Raffaele Rivola: “Con l’arrivo di Volkmar l’Arma dell’Alto Adige completa il suo spettro di capacità di intervento in ambiente montano che spazia dalla vigilanza al soccorso piste, al controllo nei sentieri di alta quota, al soccorso in caso di valanga. Tutto questo in perfetta sinergia con altre componenti dell’Arma quali il 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano e il Reparto di Intervento Montano del 7° Reggimento Trentino Alto Adige. Con questi assetti l’Arma contribuisce in modo considerevole alle attività di protezione civile in provincia”.