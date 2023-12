LETTERA PIÙ FIRME * LETTERA APERTA AI CONSIGLI COMUNALI TRENTINI: « APPELLO A GOVERNO ITALIANO E ISTITUZIONI EUROPEE PER UN CESSATE IL FUOCO A GAZA – CISGIORDANIA – ISRAELE »

10.23 - mercoledì 27 dicembre 2023

LETTERA APERTA AI CONSIGLI COMUNALI TRENTINI

Gentili amministratrici e amministratori,

il 19 dicembre scorso il Consiglio Comunale di Rovereto ha discusso e approvato all’unanimità una mozione che impegna il Comune di Rovereto (Tn) ad appellarsi al Governo italiano e alle istituzioni europee per un immediato cessate il fuoco a Gaza, in Cisgiordania e in Israele e per ribadire, come previsto dalla nostra Costituzione, che la guerra va ripudiata come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

L’iniziativa è stata promossa dal Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e dall’associazione Pace per Gerusalemme, che hanno inviato a tutti i Comuni trentini una proposta di mozione.

Noi cittadini firmatari chiediamo alle amministrazioni locali di prendere al più presto in esame questa proposta e di discuterla nelle loro sedi. Chiediamo anche a tutti i cittadini di sensibilizzare i propri Comuni sul tema.

Scriviamo questa lettera per esprimere la nostra preoccupazione su un conflitto che ha già causato decine di migliaia di vittime civili in Medio Oriente, mentre le nostre istituzioni sembrano ormai assuefatte alla guerra come strumento politico.

Pensiamo che l’attuale crisi stia allargando ulteriormente il divario fra cittadini e istituzioni, in quanto percepiamo che tante persone come noi vivono con angoscia e senso di impotenza quello che si sta delineando come uno sterminio di massa.

“Che quer covo d’assassini Che c’insanguina la terra Sa benone che la guerra

È un gran giro de quattrini Che prepara le risorse

Pe li ladri delle borse”

Trilussa (Ninna Nanna della Guerra)

23 dicembre 2023

