RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « DEL DEBBIO INTERVISTERÀ IL MINISTRO SALVINI SU AGGIORNAMENTI PONTE SULLO STRETTO (15/2 – 21.20) »

16.36 - mercoledì 14 febbraio 2024

Domani, giovedì 15 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito alla stretta attualità politica, economica e sociale, a partire dagli ultimi aggiornamenti sul Ponte sullo Stretto.

Nel corso della puntata un approfondimento verrà dedicato alla strage di Palermo, dove Giovanni Barreca, insieme a una coppia di amici, è stato fermato con l’accusa di aver brutalmente assassinato la moglie e due dei tre figli.

Tra gli ospiti: Susanna Ceccardi, Paola De Micheli, Paolo Cento, Nicola Procaccini, Michele Gubitosa, Stefano Bandecchi, Simone Leoni e Diana De Marchi.