APPLE ITALIA * IPHONE 13 E IPHONE 13 MINI: « INNOVAZIONI ALL’AVANGUARDIA NEL SISTEMA DI FOTOCAMERE, UN CHIP INCREDIBILMENTE POTENTE ED UNA BATTERIA CHE DURA MOLTO DI PIÙ »

Apple presenta iPhone 13 e iPhone 13 mini con innovazioni all’avanguardia nel sistema di fotocamere, un chip incredibilmente potente e una batteria che dura molto di più.

Design elegante e robusto, nuovo sistema avanzato a doppia fotocamera per foto e video di qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità e modalità Cinema.

Apple ha presentato iPhone 13 e iPhone 13 mini, la prossima generazione dello smartphone migliore al mondo, con un bellissimo design dagli eleganti bordi piatti disponibile in cinque nuovi colori. Entrambi i modelli introducono importanti innovazioni, tra cui il sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre su iPhone, con un nuovo grandangolo dai pixel più grandi e un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS) per foto e video di qualità superiore in condizioni di scarsa luminosità, un nuovo modo di personalizzare la fotocamera con gli Stili fotografici e la modalità Cinema, che aggiunge una dimensione nuova allo storytelling video. iPhone 13 e iPhone 13 mini offrono inoltre prestazioni incredibilmente veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina XDR più luminoso che dà nuova vita ai contenuti, una robustezza eccezionale merito del Ceramic Shield sulla parte frontale, il doppio dello spazio di archiviazione di base (128GB), rating di grado IP68, all’avanguardia nel settore, per la resistenza all’acqua e un’avanzata esperienza 5G.

Sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini in rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED1 a partire da venerdì 17 settembre; i dispositivi saranno disponibili a partire da venerdì 24 settembre.

“I nostri clienti fanno affidamento su iPhone ogni giorno, per questo abbiamo reso iPhone 13 e iPhone 13 mini ancora più potenti, versatili e piacevoli da usare,” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Entrambi i modelli hanno un bellissimo design, prestazioni all’avanguardia nel settore e fotocamere evolute con incredibili funzioni di fotografia computazionale, oltre a caratteristiche eccezionali di solidità e resistenza all’acqua e una batteria che dura ancora più a lungo, così i clienti potranno contare sul loro iPhone quando serve. Tutte queste caratteristiche, perfettamente integrate con iOS 15 e accompagnate da tecnologie per la tutela della privacy, rendono iPhone 13 e iPhone 13 mini una scelta imbattibile.”

Design elegante e resistente con una batteria che dura più a lungo

iPhone 13 e iPhone 13 sono stati interamente riprogettati dentro e fuori, sono disponibili in cinque splendidi colori, hanno un robusto design dai bordi piatti e un elegante telaio in alluminio. I display da 6,1″ e 5,4″2 hanno il Ceramic Shield sulla parte frontale, un materiale utilizzato in esclusiva per iPhone che risulta più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Entrambi i modelli hanno un rating di grado IP68 per la resistenza all’acqua3 e sono progettati per resistere a gocce e liquidi comuni. Il layout della fotocamera posteriore è stato riprogettato con lenti disposte diagonalmente per ottimizzare il sistema a doppia fotocamera, mentre la nuova fotocamera TrueDepth è più piccola per lasciare più spazio all’area del display pur continuando ad integrare tecnologie rivoluzionarie come Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro su uno smartphone.

I display OLED Super Retina XDR hanno un contrasto incredibile per garantire neri più assoluti e un aumento del 28% della luminosità massima all’aperto, ora di 800 nit, con una luminosità di picco ancora più elevata per i contenuti HDR come foto e video (1200 nit), offrendo allo stesso tempo un’efficienza energetica superiore.

Il chip A15 Bionic, componenti dall’efficienza superiore, una batteria più grande e ottimizzazioni rese possibili da una perfetta integrazione di hardware e software, permettono di avere su iPhone 13 e iPhone 13 mini miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. iPhone 13 ha una batteria che dura tutto il giorno,4 fino a due ore e mezza in più rispetto a iPhone 12, mentre iPhone 13 mini ha una batteria che dura fino ad un’ora e mezza in più al giorno rispetto ad iPhone 12 mini.

Il sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre su iPhone

iPhone 13 e iPhone 13 mini raggiungono un nuovo traguardo in termini di design delle fotocamere, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video incredibili. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato in un sistema a doppia fotocamera su iPhone e può catturare il 47% di luce in più per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi. Il sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS), una tecnologia esclusiva per iPhone introdotta per la prima volta su iPhone 12 Pro Max, è integrato nel grandangolo anche su iPhone 13 mini. Stabilizza il sensore anziché la lente, perciò gli scatti risultano più fermi, mentre l’ultra-grandangolo è dotato di un nuovo sensore che cattura le immagini con più dettagli nelle aree scure di foto e video, con meno rumore.

La modalità Cinema introdotta su iPhone è il frutto di uno studio approfondito sulla fotografia nei film e sull’utilizzo efficace di tecniche come il rack focus; questa modalità registra video di persone, animali e oggetti con un bellissimo effetto di profondità e variazioni automatiche della messa a fuoco, perciò ogni utente potrà ripredendere momenti in stile cinematografico pur non essendo un regista professionista. Per un maggiore controllo creativo, la messa a fuoco può essere modificata durante e dopo le riprese; è anche possibile regolare la messa a fuoco dello sfondo (effetto bokeh) nell’app Foto, in iMovie per iOS e a breve anche in iMovie per macOS e in Final Cut Pro.5 I modelli iPhone 13 sono al momento gli unici dispositivi in grado di eseguire l’editing dell’effetto profondità di campo persino dopo la registrazione. La modalità Cinema, possibile grazie alla potenza del chip A15 Bionic e ad avanzati algoritmi di machine learning, registra in Dolby Vision HDR. Entrambi i modelli offrono inoltre la possibilità di registrare video HDR con Dolby Vision, dall’acquisizione all’editing, fino alla condivisione, ora supportato per lo standard 4K fino a 60 fps su tutte le fotocamere.

Le novità di iPhone 13 e iPhone 13 mini includono un Neural Engine più veloce nel chip A15 Bionic, un nuovo processore ISP e una maggiore potenza per la fotografia computazionale. Gli Stili fotografici consentono agli utenti di portare su ogni immagine le proprie preferenze fotografiche continuando a beneficiare dell’elaborazione multi-fotogramma di Apple. Preset e preferenze personalizzate agiscono su scene e soggetti e, a differenza di un semplice filtro, applicano in maniera intelligente le giuste regolazioni alle diverse parti della foto per preservare gli elementi più importanti dello scatto, come le diverse tonalità di pelle. Grazie alla sinergia tra il sistema a doppia fotocamera e la potenza della fotografia computazionale è stato possibile introdurre Smart HDR 4, ora con un netto miglioramento di colore, contrasto e illuminazione per ogni soggetto nelle foto di gruppo, anche nelle condizioni più difficili, per immagini più realistiche; anche la modalità Notte è stata ottimizzata. E la fotocamera TrueDepth supporta tutte le novità introdotte, tra cui modalità Cinema, Stili fotografici, Smart HDR 4 e molte altre.

Chip A15 Bionic: il motore di iPhone 13

Il chip A15 Bionic è più veloce dei processori concorrenti e offre un livello superiore di prestazioni ed efficienza energetica, per un’esperienza ancora più fluida nell’intera linea di modelli iPhone 13. Utilizza la tecnologia a 5 nanometri e ha quasi 15 miliardi di transistor che gli permettono di gestire perfettamente le attività più complesse, incluse le più recenti funzioni di fotografia computazionale. Una nuova CPU 6-core con due high-performance core e quattro high-efficiency core è fino al 50% più veloce delle CPU concorrenti nonché la più veloce in qualsiasi smartphone, ed è in grado di svolgere operazioni complesse in modo fluido ed efficiente, mentre la nuova GPU 4-core è fino al 30% più scattante rispetto alle GPU concorrenti e offre immagini ed effetti di luce più realistici nei giochi con grafica impegnativa. Il nuovo Neural Engine 16-core esegue 15.800 miliardi di operazioni al secondo, rendendo possibili calcoli di machine learning ancora più veloci per le esperienze in app di terze parti, oltre a funzioni come Testo live nell’app Fotocamera con iOS 15. Il nuovo sistema a doppia fotocamera è frutto dell’unione tra importanti innovazioni apportate al processore ISP di prossima generazione, le funzioni di fotografia computazionale e il potente hardware della fotocamera.

Esperienze 5G in ancora più luoghi

Il mondo sta rapidamente passando al 5G e iPhone offre un’evoluta esperienza 5G in grado di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono, condividono e usufruiscono dei contenuti. Grazie al design personalizzato dell’hardware con più bande 5G, la famiglia iPhone 13 opera in 5G in ancora più luoghi, per una maggiore copertura e prestazioni superiori.6 Entro la fine del 2021, il supporto per il 5G su iPhone raddoppierà in tutto il mondo, con oltre 200 operatori in 60 Paesi e territori. L’utente potrà godere di uno streaming video di qualità superiore sulle sue piattaforme preferite, un’esperienza di gioco più avvincente nei multiplayer, velocità superiori per download e caricamenti, e tanto altro. Con iOS 15, SharePlay7 su 5G renderà possibili potenti esperienze condivise, per esempio guardare in contemporanea con gli amici le serie TV e i film HDR ovunque ci si trovi, mentre si sta facendo una videochiamata FaceTime. E il consumo intelligente dei dati aiuterà a risparmiare batteria passando automaticamente alle reti LTE quando non occorrono velocità 5G.

iOS 15 è di serie

iOS 15 ottimizza l’esperienza iPhone con nuovi modi per restare in contatto e potenti funzioni che aiutano a non perdere la concentrazione, esplorare e fare di più con l’intelligenza on-device. Le chiamate FaceTime sono più naturali con l’audio spaziale e una nuova modalità Ritratto; la nuove funzione Concentrazione aiuta gli utenti a ridurre le distrazioni; le notifiche hanno un nuovo look e Testo live usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria. L’app Mappe offre nuovi modi di orientarsi ed esplorare il mondo, con un’innovativa esperienza di guida tridimensionale delle città e indicazioni pedonali in realtà aumentata. L’app Meteo è stata riprogettata con mappe a tutto schermo e nuove modalità di visualizzazione dei dati, Wallet supporta ora le chiavi di casa, e i nuovi controlli per la privacy in Siri, Mail e altre aree del sistema proteggono e tengono al sicuro le informazioni dell’utente.8

iPhone e l’ambiente

iPhone 13 è progettato per ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente, a partire dalle linee dell’antenna che utilizzano per la prima volta in questo settore un materiale più resistente e dalle prestazioni superiori ottenuto dalla trasformazione chimica di bottiglie di plastica. iPhone utilizza inoltre il 100% di terre rare riciclate nei magneti, come quelle dei dispositivi MagSafe, il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica e, per la prima volta, anche per le saldature dell’unità di gestione della batteria. Entrambi i modelli utilizzano inoltre il 100% di oro riciclato per la scheda logica e il cablaggio della fotocamera frontale e di quelle posteriori. Inoltre il nuovo packaging senza pellicola esterna consente di risparmiare 600 tonnellate di plastica e porta Apple ancora più vicina all’obiettivo di eliminare del tutto questo materiale da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi Apple è carbon neutral in tutte le sue strutture aziendali, e punta ad avere un impatto netto sul clima pari a zero entro il 2030, anche per quanto riguarda la catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita dei suoi prodotti. Questo significa che ogni dispositivo Apple venduto sarà a impatto zero: dalla raccolta delle materie prime, la fabbricazione dei componenti, l’assemblaggio, il trasporto, l’utilizzo da parte dei clienti e la ricarica, fino al riciclo e il recupero dei materiali, sarà 100 percento carbon neutral.

Prezzi e disponibilità

iPhone 13 e iPhone 13 mini saranno disponibili in rosa, azzurro, mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED con una nuova capacità di base di 128GB per il doppio dello spazio di archiviazione. Entrambi i modelli saranno disponibili anche con capacità di 256GB e 512GB.

In Australia, Canada, Cina, Germania, India, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e territori sarà possibile preordinare iPhone 13 e iPhone 13 mini a partire dalle 05:00 (PDT) di venerdì 17 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 24 settembre.

È possibile acquistare iPhone 13 versando €39,12 al mese per 24 mesi o a €939 (IVA incl.) e iPhone 13 mini versando €34,95 al mese per 24 mesi o a €839 (IVA incl) su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store.9

iPhone 13 e iPhone 13 mini sono anche disponibili presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori.

iOS 15 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software lunedì 20 settembre.

Il nuovo portafoglio MagSafe in pelle per iPhone supporta “Dov’è” e consente di ricevere una notifica che riporta l’ultima posizione conosciuta nel caso in cui non sia più agganciato al dispositivo. Il portafoglio MagSafe in pelle per iPhone sarà disponibile a partire da martedì settembre, mentre le nuove custodie MagSafe in pelle e silicone e la custodia MagSafe trasparente sono già da oggi disponibili per l’ordine.

Apple offre numerosi servizi nei negozi e online per rendere davvero unica l’esperienza di acquisto. Supporto e consulenza personalizzati da parte del team di Apple Specialist, pratiche opzioni per la consegna e il ritiro, incisione gratuita, modi per risparmiare con offerte degli operatori e interessanti opzioni di permuta: Apple permette di trovare sempre la soluzione migliore per acquistare i prodotti negli Apple Store e su apple.com/it/store.

Ogni acquisto di iPhone 13 (PRODUCT)RED contribuisce ora direttamente al Global Fund per la lotta alle pandemie come COVID‑19 e AIDS.

I display hanno angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,06″ (iPhone 13) o 5,42″ (iPhone 13 mini). La superficie effettiva di visualizzazione è inferiore.

iPhone 13 e iPhone 13 mini resistono agli schizzi, alle gocce e alla polvere; sono stati testati in laboratorio in condizioni controllate, con un rating di grado IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. La resistenza agli schizzi, all’acqua e alla polvere non è una caratteristica permanente e potrebbe diminuire con la normale usura. Non tentare di ricaricare il tuo iPhone quando è bagnato; consulta il manuale per pulirlo e asciugarlo. I danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia limitata di un anno di Apple. I danni da liquidi potrebbero essere coperti dalla tua garanzia legale di conformità.

La durata della batteria dipende dall’utilizzo, dalla configurazione e da molti altri fattori; i risultati effettivi possono variare.

La capacità di eseguire l’editing video con l’effetto profondità di campo sarà disponibile in aggiornamenti futuri di iMovie per macOS, Final Cut Pro e richiede macOS Monterey.

È necessario un piano dati. Le tecnologie 5G, Gigabit LTE, VoLTE e le chiamate su rete Wi‑Fi sono supportate solo in alcuni Paesi e solo da alcuni operatori. Le velocità sono teoriche e variano a seconda delle condizioni ambientali e dell’operatore. Per sapere dove sono disponibili le reti 5G e LTE, occorre contattare il proprio operatore oppure visitare apple.com/it/iphone/cellular

SharePlay sarà disponibile con un futuro aggiornamento di iOS 15.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o territori. Consultare l’elenco completo. I termini ACMI aggiuntivi sono disponibili nel contratto con il cliente.