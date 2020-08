PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI DI MERCOLEDì 19/8 – DUE NUOVI POSITIVI, I PAZIENTI RICOVERATI SONO TRE DI CUI UNO IN RIANIMAZIONE (A TRENTO) »

Tra di loro anche un turista rientrato dalla vacanza all’estero. Coronavirus: 2 nuovi positivi dai tamponi effettuati ieri.

Il rapporto giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi registra due nuovi casi in più, entrambe emersi a seguito delle attività di screening che si stanno intensificando: ieri infatti sono stati 2066 i tamponi analizzati (1.269 da APSS e 797 dalla FEM). I pazienti ricoverati sono 3, di cui 1 in rianimazione (a Trento).

In questi dati confluiscono anche i casi rinvenuti dai controlli speciali che vengono effettuati per chi rientra dalle vacanze dall’estero, ed in particolare da Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

Uno dei due nuovi positivi riscontrati oggi infatti è appena rientrato da una di queste località e si è sottoposto, come prevedono le disposizioni sanitarie, al tampone.

Finora sono circa tremila le prenotazioni fatte da chi rientra dall’estero. I test vengono effettuati con la modalità drive through, secondo la programmazione che l’Azienda sanitaria comunica agli interessati.