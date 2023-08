PAT * OPERE: « MOLINA DI LEDRO, ILLUSTRATO L’APPROFONDIMENTO PROGETTUALE PER LA VARIANTE IN GALLERIA »

13.21 - giovedì 3 agosto 2023

Molina di Ledro, illustrato l’approfondimento progettuale per la variante in galleria.Le novità sulle opere per il territorio ledrense nell’incontro con il presidente Fugatti. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e i tecnici dell’Agenzia provinciale opere pubbliche hanno illustrato al territorio i risultati degli approfondimenti progettuali compiuti sull’ipotesi, presentata dal Comune di Ledro, per la variante stradale di Molina di Ledro, intervento già inserito nella programmazione delle opere provinciali e finanziata con 40 milioni di euro. Un confronto, nella sede del municipio di Ledro, assieme agli amministratori locali, nel quale sono stati forniti sia gli aggiornamenti relativi all’opera S-1040, il bypass in galleria per il quale sono iniziate le valutazioni sulle ipotesi di tracciato propedeutiche all’affidamento della progettazione, sia sulle altre opere previste nel territorio ledrense.

“Il progetto del bypass di Ledro parte da una proposta del territorio e costituisce un’infrastruttura particolarmente attesa dalla comunità locale, utile per migliorare la vivibilità del territorio e anche la sua fruizione turistica – così il presidente Fugatti nell’incontro ospitato nella sede del Comune di Ledro –. L’obiettivo è potenziare la fluidità dei flussi sulla statale, eliminando il traffico di attraversamento, con un miglioramento consistente per l’abitato di Molina ma in generale per tutto l’ambito ledrense. Attraverso l’inserimento nella programmazione, il finanziamento e i successivi approfondimenti che abbiamo condiviso con le comunità, l’Amministrazione provinciale dimostra di sostenere il percorso relativo a quest’opera, sul quale sono impegnati i nostri uffici tecnici in costante confronto con le amministrazioni locali”.

Oltre alla variante, Fugatti e gli amministratori hanno discusso delle altre opere provinciali che riguardano il territorio di Ledro. In particolare, la sistemazione e messa in sicurezza della SS 240 a Biacesa (opera S-945), la realizzazione dell’accesso alla zona artigianale a Tiarno di Sotto (opera S-890), la ciclopedonale lungo il lago di Ledro nel tratto fra gli abitati di Pieve e Molina di Ledro (opera n. C-93).

All’incontro erano presenti il sindaco di Ledro Renato Girardi e la Giunta al completo, con il vicesindaco Claudio e gli assessori Vania Molinari (politiche sociali, Roberto Sartori (opere pubbliche), Dario Trentini (attività economiche), Luca Zendri (sport). Per Apop ha partecipato Carlo Benigni, dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie.