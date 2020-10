” SI PUÒ FARE! ” * BALLOTTAGGI COMUNI TRENTINO: ZANETTI, « DA PARTE NOSTRA NESSUNA INDICAZIONE DI VOTO, NELLA CONDIVISIONE DEI VALORI DI FONDO SONO DIVERSE LE SENSIBILITà »

Da parte di SI PUÒ FARE! non vi è nessuna indicazione di voto in vista dei diversi ballottaggi nei comuni trentini, anche perché nel movimento, pur nella condivisione dei valori di fondo, diverse sono le sensibilità.

SI PUÒ FARE! porterà avanti il proprio lavoro in Consiglio Comunale a Trento come previsto nel nostro programma, soprattutto nel rispetto degli impegni che sono stati presi con chi ha scelto di dare il proprio voto di opinione.

In riferimento a quanto espresso in un’intervista sulla Voce del Trentino da Francesco Agnoli, uno dei candidati di SI PUO’ FARE!, è importante sottolineare che si tratta di un’opinione personale del singolo, che non esprime le intenzioni di tutto il gruppo, anche perchè non c’è stato alcun confronto in merito ai ballottaggi che seguiranno nei prossimi giorni.

Pertanto, per i prossimi appuntamenti elettorali nei comuni trentini, facciamo i nostri migliori auguri affinchè i cittadini possano scegliere chi meglio li rappresenta.

*

Silvia Zanetti

Si può fare!