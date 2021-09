CASAPOUND TRENTINO * RIVA DEL GARDA: « QUARTO ANNO DI APERTURA PER IL FARO, OSPITE LA GIORNALISTA FRANCESCA TOTOLO CON IL SUO ULTIMO LIBRO “ LA MORALE SINISTRA ” »

Quarto anno di apertura per Il Faro di Riva del Garda. CasaPound Riva festeggia con ospite la scrittrice Francesca Totolo.

Sabato 25 settembre, dalle ore 20 la sede di CasaPound Riva del Garda festeggerà il quarto anno di apertura, per l’occasione la sezione ospiterà la giornalista e scrittrice Francesca Totolo con il suo ultimo libro: “La morale sinistra”.

“Una sede giovane, la nostra -dichiara il movimento in nota- ma con 12 anni di attività politica alle spalle, sempre sotto la tartaruga frecciata, anni spesi al servizio della comunità e dei nostri concittadini, per la nostra città”.

“L’evento avrà come ospite principale la scrittrice Francesca Totolo esperta di geopolitica e immigrazione, collaboratrice e scrittrice per il Primato Nazionale e autrice de “La morale sinistra” edito Altaforte edizioni, che presenterà in occasione del nostro evento”.

“Una serata -conclude la nota- per celebrare la fiamma che oggi come allora non si è spenta in noi, quella fiamma che ci ha spinto ad aprire per la prima volta le porte della nostra sede e che ogni giorno ci motiva a continuare a batterci al fianco di tutti quegli italiani che non si sono arresi”.