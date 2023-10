ROSSATO (FDI) * EDILIZIA ABITATIVA: « RIFORMARE ITEA? PRIMA PENSIAMO A CONSEGNARE GLI ALLOGGI SFITTI E A RISPONDERE AI PROBLEMI DEGLI INQUILINI »

09.58 - giovedì 19 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riformare ITEA? Rossato (FdI): “prima pensiamo a consegnare gli alloggi sfitti e a rispondere ai problemi degli inquilini”.

Leggo in queste ore di proposte per riformare, o per meglio dire, superare ITEA spa, Istituto Trentino Edilizia Abitativa. Personalmente ritengo che a fronte dell’emergenza abitativa che stiamo attraversando e che sta mettendo in seria difficoltà tantissimi nuclei familiari residenti in Trentino, emergenza causata indubbiamente da problemi che sono stati “trascinati” nel tempo, la questione prioritaria che dovrà essere affrontata nel più breve tempo possibile dal prossimo Esecutivo Provinciale, sarà quella di sbloccare e consegnare tutti gli alloggi attualmente vuoti che si presentano in condizioni accettabili.

Come ho dichiarato a più riprese anche nelle settimane passate, le famiglie trentine in attesa da tempo non pretendono attici superlusso ma appartamenti dignitosi in cui poter vivere. Un altro aspetto che andrà affrontato rapidamente è quello relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. In questi anni da Consigliere Provinciale, ho visionato personalmente numerosi complessi residenziali del territorio Trentino ed ho potuto constatare un generale ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria, nonostante le sollecitazioni da parte degli inquilini. Dalle serrature rotte ai balconi pericolanti, dai punti luce non funzionanti agli scuri sul punto di cadere, per arrivare a problemi di infiltrazioni d’acqua in risalita che ho riscontrato in maniera diffusa e che evidenziano in modo inequivocabile come nel corso degli ultimi decenni, nessuno abbia vigilato come avrebbe dovuto fare sulla costruzione degli immobili.

Insomma, le emergenze relative all’edilizia abitativa pubblica trentina di certo non mancano e devono essere affrontate rapidamente, poi potremo concentrarci su una riforma generale di ITEA S.p.A.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia