MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « PRESCRIZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E PROTOCOLLO DI INTESA »

Negli ultimi giorni si parla molto della delibera 134 del 14/10/2009 nella quale, prendendo in esame il tracciato in sinistra Adige della cironvallazione dei treni, lo stesso veniva accettato e approvato dal Consiglio comunale subordinando il parere favorevole all’avvenuto superamento delle criticità dettagliatamente riportate nel documento e che riguardavano le seguenti tematiche:

conformità con piani e programmi del Comune di Trento; impatti cumulativi della tratta compresa tra lo scalo merci di Trento-Roncafort e l’interconnessione con la linea proveniente da Bronzolo; geologia, idrogeologia e idrologia; cantierizzazione; salute pubblica; individuazione del tracciato e impatti dell’apertura per tronchi; descrizione delle azioni di progetto; che per quanto concerne le opere più strettamente legate all’assetto urbanistico della città fossero il risultato di un percorso progettuale condiviso; una procedura di V.I.A. sul progetto definitivo con relativa efficace attività di informazione e consultazione; che venisse approfondita la possibilità di compensare gli impatti irreversibili destinando una quota del costo complessivo dell’opera a interventi di compensazione attraverso interventi mirati in funzione degli impatti prodotti sia in fase di cantierizzazione che di esercizio della nuova linea ferroviaria.

Eppure pare che niente di tutto questo sia mai stato recepito.

Sono quindi a chiederne le motivazioni e le giustificazioni.

Consigliere comunale

Andrea Maschio