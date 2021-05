PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 19 MAGGIO, UN DECESSO / 59 NUOVI CONTAGI / OLTRE 250.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di mercoledì 19 maggio 2021.1 decesso, 59 nuovi contagi, oltre 250.000 vaccinazioni.

I contagi sono contenuti, ma un nuovo decesso – una donna che si è spenta in ospedale – è l’ennesima conferma della pericolosità del Sars-CoV-2. Nel bollettino di oggi, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa che sono 25 i nuovi casi positivi al molecolare e 34 quelli all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nel frattempo le vaccinazioni hanno superato la soglia delle 250.000, mentre altri 89 guariti portano il totale a 43.012.

I nuovi contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 12: fra questi 3 hanno meno di 5 anni, 3 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena sono 72. Ci sono poi 5 nuovi contagi in fascia 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni. Ancora ulteriore calo dei ricoverati negli ospedali che al momento sono 55, di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state il triplo. I tamponi analizzati sono oltre 2.000: i molecolari analizzati sono 1.198 (di cui 734 all’Ospedale Santa Chiara e 464 alla Fem mentre risultano effettuati 912 tamponi rapidi antigenici. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina risultavano somministrate 250.287 dosi (di cui 52.883 richiami). Nel dettaglio riguardo alle fasce d’età, le dosi somministrate a ultra ottantenni sono state finora 60.263 dosi, mentre nella fascia 70-79 anni le dosi sono state 48.327 e tra i 60-69 anni invece 51.655.