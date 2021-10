PENSPLAN * MEET PRESIDENTE MIGAZZI – ON. MARATTIN E SEN. CONZATTI (COMMISSIONE FINANZE): « PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE UN REGIME FISCALE RAZIONALIZZATO E SEMPLIFICATO »

Pensplan incontra, in remoto, il Presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin e la senatrice Donatella Conzatti sul tema della riforma fiscale.

Pensplan Centrum aveva inviato a settembre una lettera ai parlamentari, dichiarandosi disponibile a offrire un contributo all’attuale dibattito sulla riforma del trattamento tributario, con particolare riferimento alla previdenza complementare.

All’inizio di questa settimana, si è tenuto l’incontro sollecitato da Pensplan Centrum sul tema della riforma fiscale, ritenuto di fondamentale importanza in virtù della rilevanza della tematica ai fini dell’ulteriore sviluppo del risparmio previdenziale integrativo. Al confronto hanno partecipato il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati, Luigi Marattin, la senatrice Donatella Conzatti, l’intero Consiglio di Amministrazione, la Direttrice e i tecnici della Società.

L’Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, ha illustrato brevemente il progetto regionale Pensplan, che rappresenta un unicum a livello nazionale, spiegando come il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol stia investendo fortemente e convintamente sul settore della previdenza complementare e, più in generale, dell’educazione finanziaria, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una migliore prospettiva di vita. In particolare, ha sottolineato la rilevanza degli aspetti fiscali quale leva fondamentale per rendere attrattivo il sistema della previdenza complementare e quindi la necessità di non penalizzare, con eventuali proposte di modifica, il risparmio previdenziale.

L’AD ha poi insistito, anche alla luce dell’attuale complessità del regime fiscale, sull’importanza della semplificazione quale ulteriore condizione per coinvolgere e avvicinare le persone.

Le parole chiave dell’incontro sono quindi state: attenzione nel garantire un trattamento fiscale favorevole che continui a incentivare l’adesione ai fondi pensione, uniformità della tassazione anche in vista dell’introduzione dei prodotti pensionistici europei (PEPP) prevista per il 2022 e semplificazione del sistema fiscale in generale.

Il Presidente Marattin e la senatrice Conzatti hanno dimostrato sensibilità e attenzione al tema della previdenza complementare, ribadendo che l’intenzione non è certamente quella di introdurre un regime fiscale meno favorevole, bensì di migliorarlo, razionalizzarlo e semplificarlo.

Pensplan ha quindi ringraziato la senatrice Conzatti per aver favorito questa preziosa occasione di confronto e ha raccolto una grande disponibilità da parte di entrambi al prosieguo del dialogo, nonché al coinvolgimento di Pensplan, quale interlocutore istituzionale, nell’ambito del futuro dibattito parlamentare.