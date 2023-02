COMUNE DI TRENTO * CARNEVALE DIFFUSO: « IL 18 E 19 FEBBRAIO DA ROMAGNANO A MONTEVACCINO ED IN CENTRO STORICO, LUNEDÌ EVENTO SPECIALE “TRENTO SOTTOSOPRA!” »

11.53 - venerdì 17 febbraio 2023

Un weekend di festeggiamenti con il carnevale diffuso. Gli appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 da Romagnano a Montevaccino e in centro storico. Lunedì evento speciale “Trento SottoSopra!”. È un weekend ricchissimo di appuntamenti quello di sabato 18 e domenica 19 febbraio, con eventi che coinvolgeranno il centro storico e le circoscrizioni, per concludersi lunedì pomeriggio in compagnia della guida “Trento SottoSopra!”.

Si incomincia sabato a Romagnano, dove a partire dalle 10 ci sarà la “Sbigolada di Carnevale” nel parcheggio del centro civico, e a Montevaccino con la caccia al tesoro nel parco a partire dalle 11 e, a seguire, cibo e bevande, animazione e sfilata. Dalle 12.30, festa in piazza a Spini, con maccheronata e truccabimbi, e nell’oratorio Santi Martiri dei Solteri con gnocchi, musica, sfilata, truccabimbi e tombola. In centro storico, alle 15, si terrà la sfilata delle maschere da piazza Cesare Battisti a piazza Fiera, con la premiazione del miglior travestimento.

Si prosegue domenica con numerosi festeggiamenti. A Meano, dalle 10.30 vin brulé con sfilata e dalle 13.30 spettacolo di animazione con estrazione biglietti della lotteria. A Sardagna, dalle 11, pasta al ragù, grostoi e karaoke. Dalle 11.30, a Villazzano laboratorio “I have a dream”, con gnocchi, crêpes e spettacolo, mentre a Vela pasta, dolci, animazione, truccabimbi e sfilata sul sagrato della chiesa. A Cadine e Tavernaro, dalle 12, distribuzione di pasta, krapfen, crostoli, cioccolata calda e tè, ma anche musica e mascherine. A Gardolo, dalle 13, polenta e lucaniche in piazza, sfilata e regalo alle maschere dalle 14. A Oltrecastello, dalle 13.30, sfilata di mascherine con premiazione e cibo in piazza. A Martignano, in piazza Canopi, dalle 14, cibi e bevande, festa mascherata e giochi. Nel pomeriggio, a Piedicastello festa di carnevale alla Casa aperta e a Sopramonte merenda, giochi e animazione nella sala polivalente. In piazza Cesare Battisti e piazza Fiera grostoli, animazione e truccabimbi dalle 14.30.

Si segnala inoltre l’appuntamento dedicato ai più piccoli, “Trento SottoSopra!”.

In occasione dei festeggiamenti carnevaleschi, lunedì 20 febbraio dalle 14.30 alle 16.30 uno speciale evento dedicato a “Trento SottoSopra!”, una guida turistica che permetterà ai bambini di visitare la città, scoprire la sua storia e i suoi monumenti in modo semplice e diretto, rendendoli protagonisti della visita. Il tour partirà dall’info point di Apt Trento Monte Bondone, in piazza Dante, per poi spostarsi verso il centro città, toccando alcuni luoghi interessanti del centro storico, che permetteranno di immaginare la città con occhio curioso, alla ricerca di dettagli insoliti.

In caso di maltempo, il programma potrebbe subire delle variazioni.

Per tutti i dettagli e per restare aggiornati su eventuali modifiche, consultare il sito del Comune.