RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * REBUILD 2024: « ANNUNCIATO IL PROGRAMMA DELLA DECIMA EDIZIONE » (PDF)

15.47 - giovedì 28 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È iniziato il countdown per REbuild: annunciato il programma della decima edizione. Il 27 marzo a Milano, si è svolta la presentazione in anteprima stampa del programma di REbuild 2024. Giunto alla decima edizione, l’evento dimostrerà, con dati concreti, che la nuova spinta verso la transizione nel settore edilizio rappresenta l’unica via per mantenere competitività nel mercato immobiliare e nel contesto nazionale. Nel corso della conferenza sono stati resi noti i risultati di uno studio svolto ad hoc dallo Iuav di Venezia per l’Osservatorio REbuild sul rapporto fra retrofit e valore degli immobili. La ricerca amplia e approfondisce l’analisi dell’impatto dell’efficientamento sia in termini di dato economico, sia in relazione a più mercati territoriali, proprio in concomitanza con la revisione della direttiva UE sulle ‘Case Green’.

