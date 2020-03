RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * CORONAVIRUS, MIN PISANO: « UTILIZZARE I DRONI PER CONTROLLARE LO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE IN CITTà? LA VEDO PIù COME MODALITà LOGISTICA CHE DI VIGILANZA »

Utilizzare i droni per controllare lo spostamento delle persone in città? “Questa è una tecnologia molto utile sia per valutare la mobilità delle persone sia, soprattutto, per poter trasportare degli oggetti, ad esempio farmaci, da una parte all’altra della città, dove servono ai cittadini. La vedo più come modalità logistica che di controllo, il controllo è una modalità che normalmente non mi piace”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Paola Pisano, ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione.