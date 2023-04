CARABINIERI – TRENTO * VACANZE PASQUALI: « CONTROLLATI 1.170 VEICOLI E 1.930 PERSONE / HA UN TASSO ALCOLEMICO PARI A 2,09 G/L, DENUNCIATO UN 32ENNE DI DIMARO »

11.40 - martedì 11 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Durante le festività pasquali appena trascorse, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento sono stati impegnati in una intensa attività di prevenzione “mettendo fuori” più di 280 pattuglie, al fine di intercettare potenziali malintenzionati e garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, anche in considerazione dell’enorme afflusso di turisti che hanno approfittato delle feste per visitare il Trentino. Durante i servizi predisposti sono stati controllati 1170 veicoli e 1930 persone.

A tale scopo, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, nella giornata di ieri, sulla SS 47 hanno allestito un vero e proprio posto di blocco che ha consentito un capillare filtraggio di coloro i quali entravano o uscivano dal territorio provinciale e nel corso del quale sono stati effettuati numerosi test alcolemici, di cui due risultati positivi (un conducente, con un tasso pari a 0,92 g/l, è stato denunciato all’A.G.).

A Canazei, sabato scorso, un 49enne è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a 0.98 g/l, invece a Cavalese, durante la notte di Pasqua, sono stati fermati 2 giovanissimi (22 e 20 anni) con valori molto elevati, rispettivamente 1,42 g/l e 1,26 g/l e controllato un 18enne con al seguito della sostanza stupefacente (cocaina). A tutti loro sono state ritirate le patenti. Analoga sorte è toccata a Levico Terme a un 19enne del posto, fermato a bordo della propria auto con al seguito una modica dose di hashish. A Cles, sempre domenica, è stato deferito in stato di libertà un 32enne di Dimaro, che postosi alla guida in condizione di scarsa sobrietà (2,09 g/l) ha causato un frontale, fortunatamente senza cagionare feriti.