RINASCITA ROVERETO * “SENZA FISSA DIMORA“: CANESTRINI E PETRONI, « PROBLEMA UMANO IGNORATO NEL TERRITORIO, CONFERENZA STAMPA (11/12 – 11.00) »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Rinascita Rovereto invita alla conferenza stampa dell’ 11.12.2023 ore 11- via Camoagnole 30 Rovereto. In questi giorni è esplosa la questione dei senza fissa dimora costretti a vivere all’aperto. La chiamano sfrontatamente “emergenza freddo”, ma l’inverno rigido con temperature sotto lo zero arriva regolarmente tutti gli anni in Trentino.

Questo grave problema umano a Rovereto viene completamente ignorato, come se i senzatetto non esistessero, nonostante ne siano morti proprio in questa città ben due, uno di freddo ed uno per eccesso di caldo all’interno di un pulmino d’estate.

Da parte nostra abbiamo molte volte sollevato la questione relativa alla mancanza a Rovereto di una struttura ove venga offerta una cena calda non solo ai senzatetto, ma anche alle persone indigenti, esattamente come avviene alla Mensa della Provvidenza di Via della Cervara a Trento, in precedenza gestito dai Frati Cappuccini, adesso dalla Fondazione Caritas.

A questo proposito il Vescovo di Trento Mons. Lauro Tisi, incontrato svariate volte presso il seminario Minore di Trento, il 25 luglio scorso aveva annunciato ufficialmente l’apertura di detta Mensa presso il Centro Pastorale Beata Giovanna a Rovereto a partire dal mese di settembre, esattamente con le modalità della struttura suindicata, ovvero a chiunque si presentasse dalle 17 alle 18,30 tutti i giorni dell’anno, 365 su 365, dal lunedì al sabato ed a pranzo la domenica, non solo per poter avere un pasto caldo, bensì, non meno importante, per poter avere un minimo di rapporto umano, con l’utilizzo peraltro fondamentale dei servizi igienici.

A questo proposito era previsto un arredamento interno della Mensa “ad hoc” con le caratteristiche di accoglienza e di calore coerenti con questo obiettivo.

Il Vescovo Tisi ci aveva assicurato che per realizzare questo sarebbero state coinvolte tutte le Parrocchie del nostro territorio e che la Mensa sarebbe stata gestita – esclusivamente con volontari – dalla Fondazione Caritas (ex Fondazione Comunità Solidale), presieduta dal 17 settembre scorso da Don Mauro Lonardelli. Da parte nostra lo avevamo anche ringraziato pubblicamente a mezzo stampa.

Ad oggi quanto sopra non è avvenuto compiutamente , anzi, in data 17 ottobre è stato comunicato dalla Diocesi del Vescovo Tisi che la Mensa preannunciata presso la Beata Giovanna con le modalità suindicate non sarebbe stata più aperta, bensì sarebbe stato dato a chi l’avesse richiesto presso la struttura del Portico di S. Caterina – gestita dalla Fondazione Caritas – esclusivamente un sacchetto con all’interno cibo preconfezionato da consumarsi d’asporto, ovvero all’aperto, oppure a richiesta all’interno, ma solo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.30, dimenticando che i giorni più difficili per quei fratelli e sorelle meno fortunati sono proprio il sabato e la domenica.

Ed a oggi il Portico la sera, alle ore indicate per ricevere il sacchetto da asporto è totalmente al buio, chiusa la porta, senza alcun cartello che indichi questo servizio e senza l’indicazione di un numero di telefono da poter chiamare.

Riteniamo che quanto sopra sia del tutto inaccettabile soprattutto tenuto conto che l’immobile del Portico è di proprietà del Comune di Rovereto, che ne finanzia la manutenzione, e la Fondazione Caritas riceve ogni anno ingenti finanziamenti pubblici dalla Provincia di Trento, quindi da tutti noi.

Ecco che alla luce di quanto sopra, nel chiedere di nuovo al Vescovo Tisi e all’assessore Previdi di Rovereto di mantenere l’impegno preso così come sopra descritto, ci chiediamo perché Rovereto su questo tema sia considerata di “ serie b”ed inoltre ci chiediamo come vengano usati i fondi pubblici messi a disposizione attraverso una verifica dei Bilanci sia della Fondazione Caritas che della Diocesi, anche e non ultimo alla luce della sua considerevole partecipazione in Isa. Riteniamo infatti che a questo punto debbano renderne conto. A tale proposito verrà annunciata nel corso della conferenza stampa una importante iniziativa.

Riccardo Petroni

Gloria Canestrini