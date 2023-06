” ALTERFESTIVAL ” – MEMORIAL CHIESA * – TRENTO / ACQUAVIVA / BENESENELLO – ARENA FLY MUSIC: « DIRETTA VIDEO LIVE STREAMING BY ” VISIONE TV” / SABATO 3/6 E DOMENICA 4/6 » (LINK – VEDI RIVEDI)

09.43 - domenica 4 giugno 2023

I° Festival dell’informazione indipendente italiana

In occasione del decennale della nostra associazione, abbiamo voluto organizzare un Festival dove ospitare alcune delle migliori firme, per contenuti e diffusione, del panorama informativo indipendente italiano, oltre a intellettuali eterodossi, filosofi e scrittori di primo piano – nella consueta tradizione di “AlterFestival”.

La manifestazione vuole celebrare la figura del giornalista e intellettuale Giulietto Chiesa -che ospitammo in una bellissima conferenza dedicata alla situazione ucraina nel 2014-, elaborare in modo critico lo stato dell’arte dell’informazione italiana, promuovere nuove forme di comunicazione. L’evento ambisce inoltre a stimolare la nascita di progetti di collaborazione e interazione fra le maggiori testate indipendenti e le realtà editoriali generaliste che, in particolar modo a partire dalla pandemia COVID-19, hanno valicato i confini della cornice informativa mainstream.

L’evento sarà organizzato e realizzato da AlterFestival in collaborazione con l’associazione “UniAMOci APS Trentino”, e si svolgerà alla “Arena Fly Music”, località Acquaviva – Benesenello (TN).

DIRETTA VIDEO DOMENICA 4/6/2023

LINK

DIRETTA VIDEO SABATO 3/6/2023

LINK

PROGRAMMA

DOMENICA 4 GIUGNO – “IL BUON GIORNALISMO”

Ore 09:00 – Apertura dei cancelli

Ore 10:00 – Tavola rotonda dal titolo “Prospettive per un’informazione multipolare”:

In questo contesto promuoveremo la formazione di una commissione per l’istituzione di un premio giornalistico indipendente intitolato alla memoria di Giulietto Chiesa che verrà consegnato, in questo primo appuntamento, a Julian Assange. Ai relatori sarà chiesta la disponibilità a formare un gruppo di lavoro per la creazione di network al servizio tutte le realtà editoriali indipendenti italiane.

Relatori: Germana Leoni (giornalista e saggista); Margherita Furlan (Casa del Sole TV); Angela Camuso (Giornalista, scrittrice – cronista di Fuori dal Coro); Raffaella Regoli (Giornalista, scrittrice); Enrica Perucchietti (giornalista, saggista); Giuliano Marrucci (Giornalista Ottolina TV – Ex Report); Paola Ceccantoni (Pubble l’imbannabile – influencer progetto Pubble); Giorgio Bianchi (giornalista, scrittore e fotoreporter); Pino Cabras (giornalista, saggista), Massimo Mazzucco (Contro TV); Francesco Toscano (Visione TV); Giacomo Gabellini (scrittore saggista esperto di geopolitica); Fulvio Grimaldi (giornalista, Mondocane). La tavola rotonda è aperta a tutti gli ospiti presenti. Contributo video di Virginia Camerieri (direttore di Rete Byoblu).

Modera: Valerio Lo Monaco, già direttore de “La Voce del Ribelle”.

Ore 14:00 – Interventi individuali degli ospiti:

L’evento è aperto a tutti gli ospiti. La scaletta degli interventi sarà resa nota il giorno dell’evento. In questa occasione sarà possibile interpellare i relatori con domande attraverso un bot telegram.

Ore 18:00 – Evento finale – conferenza dal titolo “Il buon giornalismo”:

Relatori: Marcello Foa (giornalista, scrittore – ex presidente RAI), Carlo Freccero (saggista, esperto di comunicazione già direttore RAI2) e Francesco Borgonovo (in collegamento video) affronteranno il tema del buon giornalismo portando la testimonianza della propria straordinaria carriera all’interno della televisione e della stampa generalista italiana e internazionale.

Modera: Enrica Perucchietti (giornalista, saggista)

Ore 19:30 – Chiusura dei lavori

Michelangelo Tagliaferri (Presidente dell’Accademia di Comunicazione Italiana di Milano e direttore scientifico di Alterfestival)

Ore 20:30 – Momento conviviale con sottofondo musicale

Contributo video di Sfero il primo social network italiano.

///

SABATO 3 GIUGNO “MEMORIAL GIULIETTO CHIESA”

Ore 10:00 – Apertura dei cancelli

Ore 14:00 – Conferenza di apertura: “Alle origini della controinformazione”.

AlterFestival e UniAMOci Trentino APS presentano il Festival, con il supporto e il contributo dei redattori de “La Voce del Ribelle” rivista fondata da Massimo Fini per la direzione di Valerio Lo Monaco. Con Valerio Lo Monaco (giornalista già direttore de la Voce del Ribelle), Federico Zamboni (giornalista, radiocronista, già redattore de La Voce del Ribelle) , Alessio Mannino (giornalista e scrittore) con Roberto Vivaldelli (giornalista, scrittore – esperto di geopolitica) per la moderazione del giornalista trentino Andrea Tomasi (giornalista d’inchiesta, scrittore).

Ore 15:30 – Spettacolo di apertura.

Lo spettacolo di IRIS RIZZI: vi porterà a sognare mondi fantastici con trampoli e vestiti particolari, danze misteriose con l’ausilio di ventagli colorati per finire stupiti da una breve accenno di giochi di fuoco sua specialità

Intermezzo a cura di Chiara Larcher e Rodolfo Tommasi di danza acrobatica aerea e acro balance. Chiara è insegnante di tessuti aerei e cerchio a Rovereto. Musica di Nico Tommasi, dall’album 2Faces e un brano inedito IDM.

Ore 16:00 – Informazione e COVID-19 – Loretta Bolgan (consulente scientifico): l’informazione scientifica ai tempi del Covid-19.

Ore 18:00 – Informazione e questione russo-ucraina – Giorgio Bianchi (giornalista, scrittore e fotoreporter).

Ore 19:00 – Appello alla sottoscrizione dei referendum “Italia per la pace”.

Interverranno, in presenza o da remoto, Ugo Mattei, Marco Rizzo e i rappresentanti dei comitati e dei gruppi politici aderenti all’inziativa. Durante l’evento sarà sempre possibile sottoscrivere i tre questiti promossi dai comitati “Generazioni Future” e “Ripudia la Guerra”.

Ore 20:30 – Conferenza “Memorial Giulietto Chiesa”

Alcuni dei principali volti dell’editoria indipendente italiana ricorderanno, con spunti, aneddoti e riflessioni sul presente, l’uomo e il giornalista Giulietto Chiesa.

Relatori: Fiammetta Cucurnia (giornalista de “La Repubblica” e moglie di Giulietto), Margherita Furlan (giornalista indipendente presso Casa del Sole TV, vice direttrice di Pandora TV), Pino Cabras (giornalista, amico e co-autore di pubblicazioni con Giulietto), Massimo Mazzucco in collagamento video (Contro TV – giornalista e amico di Giulietto), Germana Leoni (giornalista, saggista e amica di Giulietto), Vauro Senesi (autore satirico, scrittore, giornalista). Contributo video di Nicolai Lilin.

Modera: Michelangelo Tagliaferri (Presidente dell’Accademia di Comunicazione Italiana di Milano e direttore scientifico di Alterfestival)

Ore 22:30 – Momento conviviale con sottofondo musicale