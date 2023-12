UIL SCUOLA TRENTINO * ASSEMBLEA PROVINCIALE: DI FIORE, « OGGI È STATA LA GIORNATA DELL’ORGOGLIO DI ESSERE INSEGNANTI »

16.00 - giovedì 7 dicembre 2023

La Scuola merita RISPETTO. 2.500 Insegnanti in Assemblea. Grandissima partecipazione all’assemblea Provinciale indetta dalla UIL Scuola, una partecipazione documentabile, certificata dagli accessi alle quattro piattaforme aperte in meet più una nazionale in webex (da 1000 persone solo quella): tra i duemila duemiladuecento e duemilacinquecento i colleghi che hanno partecipato all’incontro proposto a distanza grazie ai mezzi offerti dalla UIL e dalla UIL Scuola a livello nazionale.

Di Fiore: “Oggi è stata la giornata dell’orgoglio di essere insegnanti. Prima di cambiare la Costituzione, obblighiamoci a rispettare quella vigente: libertà di insegnamento, autonomia professionale – scolastica. Ci siamo rivolti direttamente al nuovo Assessore, con una sorta di lettera aperta che Le sarà inviata nei prossimi giorni. Caro Assessore Ti scrivo, e siccome sei ancora lontana più forte Ti scriverò. Molto funziona, ma molto ancora qui non va!”

Diversi i punti affrontati, primi tra tutti:

1. La Scuola della Costituzione. Il rispetto della Scuola pubblica che è funzione del Paese e non servizio a chiamata. A legittime esigenze avanzate da studenti e famiglie, non si può rispondere programmando servizi on demand, posticci e di bassa qualità: ripartiamo da un patto educativo che ogni Comunità scolastica autonomamente costruirà al proprio interno.

2. Precariato. Oltre il 25% delle persone che insegnano a Scuola hanno un contratto a tempo determinato. Oltre il 25% dei nostri allievi vedono annualmente interrotta la continuità didattica. Occorre una svolta a U. Si rispetti la normativa europea: stabilizziamo tutto il personale con almeno tre anni di servizio; ripensiamo ad un attento periodo di prova; se qualche persona ha sbagliato mestiere le consiglieremo un’altra attività lavorativa.

3. Un nuovo contratto. Un contratto unico per tutto il personale della scuola: medesimi diritti personali e familiari, differenziazione per funzioni e mansioni svolte. Tutti i docenti provinciali in Trentino hanno diritto a medesimo contratto. La parità di trattamento è principio cardine della nostra amata Carta Costituzionale.

4. Tutela e rispetto dell’autonomia scolastica. Sia effettivamente ripristinata la figura del Sovrintendente scolastico. Quanto fatto finora è stato solo un timido primo passo. L’autority a tutela dell’autonomia scolastica non può essere figura gerarchicamente subordinata al Dipartimento istruzione. Se non lo si vuol fare, si abroghi una figura che si è dimostrata, per responsabilità della norma approvata, del tutto priva di utilità. UIL SCUOLA: Non ci fermeremo. Noi continueremo a “disturbare” l’Assessore.