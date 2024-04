COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * “RISCHIO INFILTRAZIONI“: « CON SOINI – SANTARELLI – GIANMOENA – RAIMONDI – FUGATTI, LA CONFERENZA IL 18/4 ORE 17.00 »

16.09 - martedì 16 aprile 2024

Conferenza: “Rischio infiltrazioni della criminalità organizzata in Trentino: azioni di contrasto”. Si porta a conoscenza di codesti organi d’informazione che giovedì 18 aprile p.v. alle ore 17:00 avrà luogo presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia Autonoma di Trento una conferenza dal titolo: “Rischio infiltrazioni della criminalità organizzata in Trentino: azioni di contrasto”.

Sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Claudio Soini, del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefetto Filippo Santarelli, del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Paride Gianmoena, del Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi e del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Costituiranno oggetto di discussione i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in un territorio – quello trentino – particolarmente sensibile, per via della sua posizione geografica strategica (che ne fa lo snodo nevralgico per il transito di merci e persone da e per l’Europa centrale) e del suo tessuto economico vivace e aperto a investimenti nell’agricoltura e nei servizi.

Lo testimoniano le recenti vicende amministrative e giudiziarie (cosiddette indagini “Perfido 1 e 2”) che hanno interessato il Comune di Lona Lases e si sono concluse con condanne per associazione mafiosa per complessivi 76 anni di carcere.

Nel contrasto a questo fenomeno insidioso e sfuggente si rivela fondamentale l’”Osservatorio permanente sui rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata”: una “rete” fra Istituzioni pubbliche e Associazioni private, nella quale mettere a fattor comune tutte le informazioni acquisite –

ciascuna nel proprio ambito – mediante un’attenta e periodica attività di monitoraggio.