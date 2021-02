RTL 102.5 * THE KOLORS: STASH, « PER STASERA ABBIAMO PREPARATO UN SET CHE SARÀ UNA VERA SORPRESA PER TUTTI »

uesta mattina Stash, leader dei THE KOLORS, è stato intervistato su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera saranno protagonisti nella SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE a partire dalle 21.00. Questa sera i THE KOLORS, tra le band più amate, che porteranno la loro musica in una versione speciale in esclusiva per RTL 102.5.

“Per stasera abbiamo preparato qualcosa che, secondo me resterà come pietra miliare del nostro live, perché ci abbiamo messo davvero tutta l’anima”. Così Stash ai microfoni di Rtl 102.5.