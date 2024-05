PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * EMISSIONE PASSAPORTI: «PERSONALE PROVINCIALE A SUPPORTO DELLA QUESTURA, A DISPOSIZIONE QUATTRO DIPENDENTI»

17.07 - mercoledì 29 maggio 2024

Emissione passaporti: personale provinciale a supporto della Questura. L’amministrazione provinciale e la Questura di Bolzano collaborano per ridurre i tempi di attesa nell’emissione di passaporti. La Provincia mette a disposizione quattro dei propri dipendenti. Il presidente Arno Kompatscher e il Questore Paolo Sartori hanno firmato oggi (29 maggio) a Palazzo Widmann l’accordo in base al quale quattro dipendenti provinciali possono essere messi temporaneamente a disposizione dell’Ufficio Passaporti della Questura di Bolzano. L’accordo è stato firmato alla presenza di Magdalena Amhof, assessora al Personale e responsabile della preparazione e dell’attuazione dell’accordo, e di Ulli Mair, assessora alla Sicurezza.

“Coinvolgendo i dipendenti provinciali nel rilascio dei passaporti, si ridurranno i tempi di attesa e si migliorerà il servizio per i cittadini”, ha sottolineato il presidente della Provincia Arno Kompatscher. “Questo accordo è un buon esempio di cooperazione tra pubbliche amministrazioni accomunate dallo stesso obiettivo, ovvero fornire servizi ai cittadini della nostra provincia nel modo più efficiente possibile”, ha sottolineato Magdalena Amhof, assessore provinciale al Personale.

Secondo l’accordo, i dipendenti che manifestano interesse possono essere messi a disposizione per un periodo da tre a sei mesi, che potrà essere prolungato se entrambe le parti sono d’accordo. “Il supporto fornito dal personale provinciale non solo ridurrà il carico di lavoro dei nostri dipendenti in Questura, ma migliorerà anche la qualità del servizio e, soprattutto, lo velocizzerà, garantendo altresì la possibilità di impiegare un maggior numero di Agenti di Polizia al di fuori degli Uffici, nei servizi di prevenzione e di controllo del territorio”, ha spiegato il Questore Paolo Sartori. L‘assessora provinciale alla sicurezza Ulli Mair ha sottolineato come la collaborazione permetta di sfruttare sinergie: “La cooperazione efficace tra Provincia e forze di sicurezza, volta a garantire un servizio essenziale per i cittadini, in futuro avverrà a più livelli, in linea con il programma di governo”.