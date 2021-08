UIL SCUOLA TRENTINO-AA * MOBILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI: DI FIORE, « ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE DI ATTENZIONE E RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E CONTRATTO »

Mobilità dei Dirigenti scolastici. Tra Legge e Contratto: il rispetto delle previsioni.

Di Fiore: “Sostanzialmente Accolte le nostre richieste di attenzione e di rispetto delle norme di legge e di contratto. UIL Scuola avanzerà richiesta di informazione successiva su alcuni movimenti ai limiti della legittimità”.

Nel corso del mese di maggio si è tenuto l’annuale confronto sui criteri relativi alla rotazione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici (i trasferimenti): criteri che debbono essere concertati tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali.

Nel corso degli incontri la UIL Scuola si è premurata di avanzare alcune osservazioni e richieste di integrazione con un duplice obiettivo: la trasparenza sull’operato dell’Amministrazione e la verificabilità sul rispetto dei criteri contrattualmente oggetto di concertazione. Nessuna delle due richieste è stata accolta dal Dirigente generale. E così UIL Scuola è stata l’unica organizzazione a non firmare la concertazione. Ed in seguito a chiedere incontro con l’Assessore provinciale: il decisore politico! E’ l’Assessore che ha il compito di dettare le linee politiche e che ha responsabilità diretta nel rispetto dei contratti collettivi firmati.

Nel corso del breve incontro, UIL Scuola ha ribadito come fosse necessario rispettare le norme di legge e di contratto: spostamenti solo a scadenza di contratto (nessuno in costanza di contratto); dopo 6 anni (due contratti triennali) e sicuramente non oltre i 9 anni di permanenza. Si è chiesto anche che fossero esplicitati i criteri per l’individuazione dei Dirigenti assegnatari di incarichi speciali (quelli da svolgere a Palazzo) e la necessità di prevedere la modalità trasparente per avanzare le candidature.

Trasparenza, verificabilità, assunzione di responsabilità da parte del decisore politico: queste le nostre istanze, nessuna richiesta ad personam, nessuna segnalazione particolare da lasciare sul tavolo.

Dopo aver avuto rassicurazioni circa l’assenza di nuovi incarichi speciali per il prossimo anno scolastico (da qui la non necessità di regolare contrattualmente il tutto), abbiamo lasciato l’Assessore alle sue responsabilità.

Le delibera di sabato mattino, ad una prima lettura, sembra aver generalmente accolto le richieste di parte sindacale. Rimangono alcune scelte, almeno una è di tutta evidenza, che sono state decisamente “inusuali”, ai limiti della legittimità in quanto apparentemente viziate, in termini di rispetto dei principi dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Ma su questo sarà compito della UIL Scuola chiedere informazione successiva.

*

Area Dirigenza Scolastica

UIL Scuola Trentino Alto Adige

Elina Massimo

Pietro Di Fiore