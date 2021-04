AQUILA BASKET TRENTO * SPORT: COACH MOLIN: « CONTRO TRIESTE UN ALTRO SNODO CRUCIALE, IL MIO COMPITO È TENERE ALTO IL LIVELLO DI ATTENZIONE DELLA MIA SQUADRA »

L’allenatore della Dolomiti Energia Trentino presenta il match di domani sera alla BLM Group Arena (sempre a porte chiuse) che mette i giuliani sulla strada dei bianconeri: palla a due alle 20.00, diretta Eurosport Player e Radio NBC

Dolomiti Energia Trentino (10-14) vs. Allianz Pallacanestro Trieste (11-13)

27a giornata regular season LBA Serie A UnipolSai 2020-21 | BLM Group Arena (porte chiuse)

Mercoledì 14 aprile | ore 20.00 | Eurosport Player e Radio NBC

Game Notes (.pdf) | Kinesi Injury Report

EMANUELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Dopo aver fatto un passo importante domenica contro Cantù, la partita di domani per noi è un altro snodo cruciale per non dover dipendere più dai risultati dei nostri avversari nella corsa salvezza. Dobbiamo finire il lavoro, a tutto il resto penseremo dopo: dobbiamo essere focalizzati su una partita alla volta, lo abbiamo sempre provato a fare nelle ultime settimane e a maggior ragione dobbiamo farlo ora. Sarebbe un errore fatale per noi sottovalutare in qualche modo Trieste: lo dice la classifica e la stagione che hanno vissuto fino ad ora, un atto di presunzione da parte nostra a questo punto potrebbe costarci caro.

Anche nei momenti difficili di questa stagione i giuliani si sono espressi ad un ottimo livello, guadagnando l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia e occupando stabilmente una posizione nella parte alta della classifica. Dopo la sconfitta di domenica contro la Virtus mi aspetto che arrivino a Trento con grande desiderio di riscatto e di reazione, consapevoli che anche per loro un successo potrebbe valere molto in termini di graduatoria. Il mio compito è quello di far tenere alto il livello di attenzione della mia squadra, senza far abbassare la guardia al gruppo: vogliamo provare a vendicare la sconfitta del match di andata in cui non riuscimmo mai ad esprimerci al meglio, anche in questo aspetto possiamo trovare motivazione e desiderio in un match in cui serviranno massima energia e intensità da parte di tutti».