CARABINIERI – TRENTO / ANDRà TUTTO BENE SE #IORESTOACASA * CORONAVIRUS: « 11 PERSONE DENUNCIATE PER INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI »

#iorestoacasa non è una delle ipotesi delle cose che possiamo fare nelle giornata, ma è un imperativo morale: stare a casa per aiutare a contenere il virus.

Poi ora è un obbligo di legge, cui si può essere derogare soltanto per i noti motivi necessari al prosieguo della vita quotidiana, limitata si, ma unicamente per il bene di tutti noi e per poter tornare -quanto prima- alla- quotidianità, al nostro stare insieme.

Diversamente anche oggi:

– due giovani hanno accompagnato un amico alla Stazione Ferroviaria;

– un uomo della Val di Cembra si è recato a Trento per fare il pieno all’auto dal suo distributore di fiducia;

– due stranieri erano in giro per Lavis, alla ricerca di lavoro;

– una coppia di fidanzati, residenti paesi diversi, si sono incontrati a Trento per rivedersi;

– un’altra coppia di giovani trentini ha inteso organizzarsi per andare a trascorrere il weekend sul Lago di Garda;

– due ragazzi, originari di cittadine limitrofe al capoluogo, si sono recati a Sardagna per una passeggiata: peccato che sono stati trovati anche in possesso modica quantità di stupefacente.

Tutti denunciati per inosservanza dei provvedimenti. Nonostante tutti gli avvisi, tutte le raccomandazioni, ancora si incontrano persone, non sempre ragazzi a dire il vero, che non vogliono accettare la situazione delicata che stiamo vivendo e nonostante si riescano a intravedere i primi effetti delle misure, non si impegnano per superarla il più velocemente e con i minori danni possibili. Ciò vuol dire stando a casa e senza uscire!

I Carabinieri della Compagnia di Trento, come quelli di tutta la Provincia, continueranno a vigilare sul rispetto dell’obbligo, poiché solo insieme ce la possiamo fare e certamente andrà tutto bene.

#possiamoaiutarvi.PossiamoAiutarci #iorestoacasa #carabinieriTrento