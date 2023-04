ON. URZÌ (FDI) * PD: « L’OBIETTIVO DI ELLY SCHLEIN È CREARE PROBLEMI A GIORGIA MELONI? NULLA DI NUOVO »

16.29 - venerdì 7 aprile 2023

PD. URZì (FDI): OBIETTIVO SCHLEIN E’ CREARE PROBLEMI A MELONI? E’ 15 ANNI CHE CREA PROBLEMI A ITALIA.

“Prendo atto che il programma del Pd lanciato da Elly Schlein assieme alla sua segreteria ha come obiettivo quello di creare problemi a Giorgia Meloni. Nulla di nuovo: il Pd è stato un problema per l’Italia in tutti gli ultimi 15 e continuerà ad esserlo per l’Italia rappresentata da Giorgia Meloni. Quando passeranno da partito del problema a partito del fare sarà sempre troppo tardi”. Lo ha dichiarato Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera