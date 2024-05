MUSE – TRENTO * “PLAYMUSE“: «EVENTO LUDICO UNICO IN ITALIA, UNISCE LA SCIENZA AL MONDO DEI GIOCHI (2/6 ORE 10.00) »

16.49 - mercoledì 29 maggio 2024

PlayMUSE. Giochi da tavolo nella scienza. Domenica 2 giugno 2024, dalle 10 alle 19 al MUSE. Alle 11, consegna al MUSE del “Cuore di Kid Pass”, il riconoscimento di merito nell’accoglienza delle famiglie nell’ambito del tour di eventi per i 10 anni di Kid Pass. Attività a fruizione libera. Ingresso a pagamento su Ticketlandia.

Play MUSE è l’evento ludico unico in Italia che unisce la scienza al mondo dei giochi. Domenica 2 giugno 2024 tutti gli spazi espositivi del MUSE, le aule didattiche, la sala conferenze e il parco saranno allestite con giochi da tavolo e di ruolo che permetteranno di provare più di 300 titoli, tutti in linea con i temi trattati nelle diverse aree scientifiche, dalla preistoria alla botanica, dalla fisica alla matematica, dalla biologia alla sostenibilità. Inoltre, una grande area dedicata al gioco libero e tutto il parco del museo allestito con i giochi di ruolo dal vivo, le associazioni ludiche del Trentino e lo spazio foodtruck. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, nasce dalla collaborazione tra il MUSE – Museo delle scienze di Trento e l’associazione Volkan – Tana dei Goblin Trento. Nel programma anche la partecipazione di autrici/ori, artiste/i, cosplayer e ospiti del mondo dei giochi da tavolo e della divulgazione scientifica. Alle 11, consegna del “Cuore di Kid Pass”, il riconoscimento di merito nell’accoglienza delle famiglie nell’ambito del tour di eventi Kid Pass che nel 2024 coinvolge i luoghi di cultura più iconici e family friendly d‘Italia. Tutte le attività sono a fruizione libera, l’ingresso è a pagamento.

Appassionanti partite, ambientate nella storia antica o nello spazio, in mezzo a foreste tropicali o grotte misteriose. Ricerche ed esplorazioni, condotte vestendo i panni di scienziate/i, alchimiste/i, inventrici/ori, esploratrici/ori e studiose/i. In Play MUSE, le proposte ludiche spaziano dai giochi di carte, di strategia e azione, ai giochi astratti e di deduzione, dagli speed games ai giochi di ruolo e sono state selezionate per la loro affinità al mondo della scienza. Si potranno quindi intavolare giochi di tutti i generi, tra grandi classici e ultime novità. Sarà presente anche una selezione delle candidate/i al Goblin Magnifico, annuale premio conferito dalla Tana dei Goblin nazionale, e le vincitrici/ori degli anni passati.

Nel parco del MUSE verrà allestita una grande area dedicata al gioco di ruolo dal vivo (LARP), uno spazio dedicato alle associazioni culturali che si occupano di gioco e l’area foodtruck, con Francesco Street Food e Bar Picaro.

Saranno presenti i titoli più famosi ma sempre appassionanti, i giochi di miniature con il supporto dell’associazione Asgard Aldeno e i cosplay di Ghostbusters e Star Wars con le associazioni Saberguild e 501st Italica Garrison.

E ancora un’area in cui provare i giochi vincitori del premio Goblin Magnifico e, per una gara da vere campionesse/oni, la sfida al Goblin con nove tappe da giocare in tutto il museo.

Le/gli ospiti speciali di questa edizione sono il Dunwich Buyers Club, protagonisti di un seguitissimo podcast sul mondo dei giochi da tavolo; Danilo Sabia e Tommaso Battista, autori di giochi come Wendake e Barrage; Simone Delladio, artista trentino in forza a Sergio Bonelli editore; Marcello Bertocchi di studio Supernova; Max Pinucci di Hun in the Sun; il Meeple con la Camicia; il Puzzillo del Sud, Boardgame Physicist e i Double Layer, youtuber leader nel mondo dei boardgame; l’Istituto Nazionale di Astrofisica con i giochi da tavolo sullo spazio; le associazioni culturali locali che si occupano di gaming: Volkan – La Tana dei Goblin Trento, Asgard Aldeno, Ludimus, Crocevia, Forma Mentis, Pergine Comics, Gualdana del Malconsiglio, Sala D’Arme, Proximia.

Il riconoscimento e la proposta Kid Pass

Lo spazio Agorà del MUSE ospiterà invece il tour nazionale di Kid Pass con un fitto programma di attività che spazia dalla robotica alla lettura game in inglese con Pingu’s English, un grande cruciverba a tema scientifico realizzato ad hoc per il museo dalla casa editrice Tascabimbi e giochi sul riciclo partendo dall’avventura a fumetti “Penny green”. Alle 11 si festeggeranno i 10 anni di Kid Pass, con la consegna al MUSE del “Cuore di Kid Pass”, il riconoscimento di merito nell’accoglienza delle famiglie attraverso la promozione di esperienze innovative di valore a misura di bambini. Marianna Vianello, CEO e fondatrice di Kid Pass, consegnerà lo speciale riconoscimento al MUSE in dialogo con Alberta Giovannini, direttrice Ufficio marketing e servizi del MUSE.

Due giochi da tavolo, infine, sviluppati dai giovanissimi innovatori: Mathinmagic di Astrogate con l’implementazione in Braille in collaborazione con l’Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Treviso e Salvanimali di Cybergate, troveranno spazio al pomeriggio nella ludoteca in sala conferenze per allenare il pensiero creativo della geometria e riflettere sulla sopravvivenza delle varie specie animali.

Tutto il programma PlayMUSE è scaricabile al sito: PlayMUSE, 2024 | Muse – Museo delle Scienze di Trento

Il programma Kid Pass si trova a questo link: )