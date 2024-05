APT GARDA DOLOMITI (TN) * TRASFERTA PAESI BASSI: «AD UTRECHT PRESENTATO L’“ITALIAN OUTDOOR”, CON COLORI EDIBILI E BUON CIBO»

16.31 - mercoledì 29 maggio 2024

Il Garda Trentino presenta a Utrecht l’“Italian Outdoor”. Una delegazione dell’Azienda per il Turismo ha incontrato la stampa olandese per raccontare il territorio e le eccellenze enogastronomiche con giochi, quiz, colori edibili e buon cibo.

Dopo la trasferta tedesca dello scorso marzo ad Amburgo, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha fatto rotta sui Paesi Bassi, precisamente a Utrecht, per incontrare la stampa olandese e raccontare il territorio allargato del Garda Trentino in tutte le sue accezioni.

I Paesi Bassi rappresentano infatti il 2,4% del totale delle presenze sul territorio e si posizionano come un mercato storicamente importante, soprattutto legato al comparto camping, volto alla vacanza relax e alle attività sportive più slow da praticare in famiglia. Nel 2024 l’interesse di questo mercato appare concentrarsi su diversi aspetti, in particolare su scoprire cittadine meno conosciute, ridurre lo stress, avere un contatto diretto con le persone del luogo e fare viaggi in piccoli gruppi.

Con queste premesse, Natasha Bontadi, Press Relations & KA Sustainability, e Daniele Matteotti, Head of Marketing di APT, hanno quindi coinvolto oltre 20 media tra giornalisti delle più importanti testate olandesi generaliste e di settore ed influencer in un media event dedicato alla scoperta del concetto di “Italian Outdoor” – ovvero quel mix di attività all’aria aperta, cibo sano, relax e lifestyle che contraddistingue la zona e che piace molto agli ospiti -, con presentazioni e giochi seguendo la filosofia “Stay Young”.

Non a caso, le attività nelle quali sono stati coinvolti i presenti hanno toccato il pilastro del movimento (“Keep moving”) con una challenge bike virtuale sui tracciati del territorio, quello della curiosità (“Be curious”) con un quiz di domande generali sulla destinazione e del mangiare sano (“Eat healthy”) provando a indovinare solo con l’olfatto quale fosse l’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino.

A seguire, lo chef Sebastian Sartorelli dell’Hosteria Toblino e lo chef Mauro Sestu hanno condiviso un momento creativo invitando tutti i giornalisti a dipingere su una tela con i colori edibili – tratti dagli scarti di cibo del ristorante, evidenziando ulteriormente l’attenzione del territorio per la sostenibilità -, e lasciare così il proprio segno e ricordo della giornata.

L’evento si è infine concluso con una gustosa cena a base di prodotti tipici del territorio tra i quali pan brioches con tartare di carne salada lampone e caprino, polpettine di lago con maionese alla senape, pink burger di rapa rossa burro al prezzemolo e trota salmonata, cappuccino di lago con salmerino affumicato polvere di olive e chips di polenta, il tutto rigorosamente abbinato ai vini del territorio.

“Il rapporto che lega il Garda Trentino ai Paesi Bassi è storico: è da decenni che gli ospiti olandesi scelgono il nostro territorio, soggiornando non solo nei campeggi, la tipologia ricettiva preferita da questa clientela. Abbiamo voluto rinsaldare il rapporto con questo importante mercato e presentare il Garda Trentino nella sua nuova veste allargata con un evento stampa dal format fresco e divertente, mettendo a loro prova i media invitati sulla loro conoscenza della nostra destinazione con delle ‘Italian Outdoor Olympics’. Il riscontro è stato molto soddisfacente e non vediamo l’ora di ospitare alcuni di questi media in loco per far vivere da vicino il nostro stile di vita e tutto quello che abbiamo da offrire” – ha dichiarato Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.