CARABINIERI – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: «IN ARRIVO 43 NUOVI MILITARI DELL’ARMA, ASSEGNÀTI ALLE STAZIONI DEL TRENTINO»

Sono in arrivo nei prossimi giorni 43 nuovi Carabinieri assegnati definitivamente alle Stazioni del Trentino; a questi si aggiungono ulteriori 15 unità tra Ispettori e Carabinieri, inviati come rinforzo provvisorio per tutta l’estate, al fine di meglio arginare le diverse dinamiche delittuose del periodo estivo.

Dal 2022 sono circa 220 i nuovi reclutamenti che sono stati destinati in Trentino, nella precisa volontà di risollevare progressivamente la residuale carenza organica ancora registrata in alcuni reparti, capovolgendo il rapporto negativo che finora aveva caratterizzato queste zone tra flusso in entrata e flusso in uscita (pensionamenti e trasferimenti fuori regione).

Le attuali immissioni in Trentino, infatti, nel corrente triennio sono superiori del 50% rispetto alle fuoriuscite, essendo queste ultime in media circa i 2/3 dei nuovi giovani arrivi. Tutto ciò nella ferma volontà di mantenere efficaci e costanti gli assetti a presidio del territorio, obiettivo che dovrà essere supportato anche con politiche alloggiative che favoriscano la permanenza dei militari e delle loro famiglie, spesso scoraggiati dall’alto costo del mattone e, più in generale, della vita che caratterizza la nostra Regione.