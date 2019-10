MINISTERO DELL’INTERNO * INSULTI RAZZISTI: LAMORGESE, « HO TELEFONATO A LILIANA SEGRE PER ESPRIMERLE VICINANZA RIGUARDO GLI ATTACCHI CHE RICEVE SUL WEB, LA INCONTRERò MERCOLEDì »

«Ho telefonato a Liliana Segre per esprimerle la vicinanza e la solidarietà mia e di tutto il ministero dell’Interno riguardo alle minacce, agli attacchi ed agli insulti razzisti che riceve quotidianamente sulla rete. La incontrerò il prossimo mercoledì» riferisce il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

«La conosco da anni. Rappresenta la memoria di una pagina terribile della storia. La sua figura e il suo impegno civile costituiscono un esempio per il Paese e devono essere di ispirazione per tutte le giovani generazioni» aggiunge il titolare del Viminale.

«È massimo lo sforzo del ministero dell’Interno per contrastare il linguaggio di odio e intolleranza oramai troppo diffuso in rete. Occorre un impegno da parte di tutti per contrastare un fenomeno intollerabile».