PATT – SEZIONE DRO (TN) * AZIONE AMMINISTRATIVA: TRENTI, « ABBIAMO ADERITO AL GRUPPO MISTO, PER EVITARE FRIZIONI E TENSIONI »

18.59 - venerdì 29 dicembre 2023

Le cronache recenti hanno riportato in maniera falsata la realtà della situazione politica della nostra comunità. Come esponenti dell’amministrazione comunale di Dro abbiamo sentito forte la responsabilità di continuare il nostro impegno a favore della comunità locale, evitando inutili quanto dannose frizioni e tensioni.

Da qui è nata la nostra scelta di aderire al gruppo misto eliminando ogni possibile pretesto in grado di minare l’azione amministrativa.

Ciò non significa che il PATT di Dro sia sparito. Rimaniamo convintamente autonomisti e la sezione delle due Stelle Alpine resta, viva e attiva, come riferimento per chi si riconosce nei nostri ideali.

La difformità, infine, fra le alleanze provinciale e comunale, è stata fin da subito oggetto di confronto anche con la segreteria del PATT che ha garantito massima libertà decisionale e d’azione per le singole sezioni, in base alle esigenze del territorio. Le posizioni ideologiche e precostituite non ci sono mai appartenute, men che meno in questo frangente. L’Autonomia e le risposte da dare alle nostre comunità sono l’unica stella polare che ci guida, un bene troppo prezioso da lasciarlo in balia di sterili polemiche.

Davide Trenti

Segretario sez. PATT Dro