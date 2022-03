MUSE – TRENTO * “URSUS PARTY“: « STORIE DI ORSI E PERSONE DALLA PREISTORIA, APPUNTAMENTO SABATO 19 MARZO (DALLE 15.00 ALLE 19.00) »

16.17 - martedì 15 marzo 2022

Sabato 19 marzo, dalle 15 alle 19 al MUSE di Trento URSUS PARTY proporrà attività e giochi per raccontare l’antico legame tra esseri umani e orsi. Laboratori, quiz e le ricerche degli esperti del museo coinvolgeranno i partecipanti alla scoperta di comportamenti, caratteristiche e storie legate a uno degli animali più iconici delle Alpi, l’orso. Per l’occasione, l’ingresso sarà a tariffa ridotta.

Unico mammifero europeo in grado di alzarsi sulle zampe posteriori, assumendo così una postura eretta… e quindi “umana”, l’orso ricopre da sempre un posto speciale nell’immaginario degli uomini. I Neanderthal delle Alpi, ad esempio, più di 40.000 anni fa lo cacciavano e le sue ossa venivano lavorate per creare strumenti di uso comune, come i ritoccatori per la lavorazione della selce.

Anche all’epoca delle palafitte, circa 4.000 anni fa, l’orso veniva cacciato e i crani e le mandibole venivano forati, probabilmente per scopi simbolici. Ancora oggi sono numerose le testimonianze di popolazioni (siberiane, lapponi, inuit e giapponesi) dove l’orso è considerato una divinità, un antenato del clan o una figura sciamanica.

Il programma è fitto e per tutti i gusti: con il laboratorio Crea il tuo orso!, ad esempio, sarà possibile dare forma alla propria immagine del plantigrado utilizzando materiali di riciclo come foglie, cortecce e fili di lana, mentre in Cammina come un… sarà possibile cimentarsi nella camminata di quattro animali sul tappeto delle piste: orso, lepre e altri abitanti del bosco… chi cammina nel modo più strano? Spazio all’approfondimento con Open Lab. Archeozoologia… che parola difficile! con un ricercatore che svelerà trucchi e segreti di questa affascinante disciplina scientifica.

Cosa si cela in tutti quei cassettini? Con il MUSEo nel cassetto, tra curiosità e carrellini tematici, si potranno scoprire, conoscere ed esplorare reperti unici.

Dopo aver approfondito da quante e quali ossa è composto lo scheletro di un orso nel laboratorio Quello che le ossa raccontano, infine, sarà possibile mettere alla prova le proprie conoscenze sul rapporto fra l’uomo e gli orsi nella preistoria grazie a Preistoria Quiz.

All’interno del programma, Bears&Human project sarà un corner informativo sul progetto di ricerca che ha indagato il rapporto dei nostri antenati preistorici con l’orso, finanziato da CARITRO. Gli esperti saranno a disposizione per raccontare le avventure dei cacciatori di orsi del Paleolitico e come venivano utilizzati i crani dei plantigradi nel sito delle Palafitte di Ledro.