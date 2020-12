BISESTI (LEGA) * DPCM E NATALE: « IL GOVERNO ANCORA UNA VOLTA DIMOSTRA IL SUO VERO VOLTO CENTRALISTA, ASSURDO PARAGONARE I PICCOLI COMUNI DEL TRENTINO CON QUELLI DELLE GRANDI METROPOLI »

Il Governo Pd/M5s vieta l’uscita dai Comuni a Natale, Santo Stefano e il primo gennaio. L’Italia, e il Trentino soprattutto, si caratterizzano per la presenza di tantissimi Comuni di piccole o piccolissime dimensioni. L’ennesimo DPCM paragona, per esempio, la mia Aldeno, paese che conta 3 mila abitanti, a Roma, metropoli in cui vivono 3 milioni di abitanti.

Le Regioni e la Lega hanno protestato purtroppo senza ottenere una risposta da un governo nemico dell’autonomia e il più centralista della storia.

Questo quanto dichiarato dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti.