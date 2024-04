PAT * VALSUGANA: « RIAPERTA A DOPPIA CORSIA LA SS47 IN DIREZIONE PADOVA, TERMINATI I LAVORI DI INCANALAMENTO DELLE ACQUE »

16.42 - giovedì 4 aprile 2024

Valsugana, riaperta a doppia corsia la SS47 in direzione Padova. La SS47 della Valsugana è ora nuovamente percorribile lungo entrambe le corsie di marcia in direzione Padova ed è stata dunque riaperta al traffico anche la galleria di Martignano. Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, al termine dei lavori urgenti di incanalamento delle acque che avevano causato il cedimento di materiale dalla scarpata in seguito al maltempo degli scorsi giorni. Il Servizio Geologico riferisce che le operazioni di consolidamento del versante proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’installazione di nuove reti di protezione e drenaggi definitivi