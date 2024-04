QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI PERIODO PASQUALE: « SEI PERSONE DENUNCIATE / UN ARRESTO / TRE DECRETI DI ESPULSIONE »

16.34 - giovedì 4 aprile 2024

Si è chiuso un periodo di festività pasquali all’insegna della sicurezza nella Provincia di Trento. L’intensificazione dei controlli in concomitanza con la celebrazione della Pasqua, nel rispetto delle direttive impartite dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato ad una capillare e costante presenza sul territorio da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, soprattutto in ottica preventiva rispetto ai recenti atti terroristici verificatisi in Europa e non.

Il personale impiegato ha vigilato sulla serenità delle celebrazioni religiose del triduo pasquale ed ha controllato le zone centrali delle città, i suoi obiettivi sensibili e le zone maggiormente soggette ad episodi di microcriminalità – su tutte quelle di Piazza Portela.

In particolare, nello scorso weekend la Polizia di Stato ha controllato oltre 400 persone: sono stati emessi cinque fogli di via dal Comune di Trento, sei sono stati i denunciati in stato di libertà, mentre un soggetto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione, poi, sono stati firmati nei giorni scorsi dal Questore di Trento tre decreti di espulsione dal territorio nazionale, cui hanno fatto seguito un accompagnamento presso il Centro per il Rimpatrio di Milano, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale ed un rimpatrio nel paese d’origine.