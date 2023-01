CEI * BENEDETTO XVI: « L’OMAGGIO IN VATICANO AL PAPA EMERITO RATZINGER, PRESENTI 150 DIRETTORI DEGLI UFFICI CONFERENZA EPISCOPALE »

17.12 - mercoledì 4 gennaio 2023

Oggi pomeriggio, alle 15.00, il Card. Matteo Zuppi e Mons. Giuseppe Baturi, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, si sono recati presso la Basilica Vaticana per rendere omaggio al Papa emerito Benedetto XVI. Insieme a loro, una delegazione di 150 persone in rappresentanza dei Direttori, dei Responsabili e del personale degli Uffici, dei Servizi e degli Organismi collegati alla CEI.

Il Presidente e il Segretario hanno sostato per circa 10 minuti in silenzio davanti alla salma del Papa emerito. Successivamente il Card. Zuppi ha guidato un momento di preghiera: “O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo – è stata l’invocazione – accogli nel tuo regno il tuo servo, il Papa emerito Benedetto, che hai costituito successore di Pietro e pastore della Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al suo popolo”.

Domani, 5 gennaio, il Card. Zuppi e Mons. Baturi parteciperanno alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI presiedute da Papa Francesco in piazza San Pietro.

*

Foto: @Siciliani-Gennari/CEI