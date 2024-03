APT VALSUGANA (TN) * “APPARTAMENTI 2024”: « UNA POSSIBILE SINERGIA TRA DUE REALTÀ, PER VALORIZZARE LA DESTINAZIONE »

18.12 - lunedì 25 marzo 2024

Collaborazione tra APT Valsugana e appartamenti ad uso turistico sul territorio. L’Apt della Valsugana presenta il progetto “Appartamenti 2024”. Una possibile sinergia tra due realtà per valorizzare la destinazione. Sul territorio della Valsugana sono presenti circa 800 appartamenti ad uso turistico che offrono 3500 posti letto che si aggiungono agli 8 mila alberghieri, agli 11.300 dei campeggi e ai 3400 delle altre strutture ricettive dell’extralberghiero (tra cui rifugi, agritur, b&b).

Al fine di valorizzare e organizzare la proposta degli oltre 25 mila posti letto, Apt Valsugana dopo avere definito un piano di comunicazione con i gestori di campeggio e avere condiviso i piani di comunicazione con le associazioni degli albergatori, si è proposta per seguire la promo-commercializzazione degli alloggi privati dotati di CIPAT, attraverso l’adesione del “Progetto Appartamenti 2024” che è stato presentato lunedì 25 aprile.

A fare gli onori di casa il presidente Apt Denis Pasqualin: “il territorio è pronto ad accogliere l’inizio della stagione primaverile – estiva che sarà caratterizzata da un programma di attività fisse settimanali da aprile sino a fine ottobre a cui si affiancheranno oltre 50 eventi seguiti e coordinati direttamente da Apt. Le strutture ricettive, insieme agli appartamenti, sono risorse fondamentali per garantire l’ospitalità durante i vari eventi sul territorio, oltre ad essere essenziali per garantire il soggiorno anche nei periodi delle “belle stagioni”; come primavera e autunno, permettendo di rispondere correttamente alle linee guida di comunicazione impostate dal Trentino”.

L’adesione al pacchetto garantisce la presenza dell’alloggio sia sui canali online di Apt Valsugana, come “Valsugana Home” e il sito “Visitvalsugana”, che per i canali off-line, quali brochure e dépliant che verranno poi distribuiti nelle varie fiere e presenti negli uffici turistici sul territorio. L’incontro ha suscitato grande interesse con la presenza di più di 100 persone e la successiva adesione di parecchi appartamenti al progetto.

Soddisfatto il direttore Apt Stefano Ravelli: “Apt Valsugana si occupa della governance del territorio e della sua valorizzazione. Questi incontri ci aiutano a condividere con gli operatori sia le attività che poniamo in essere, sia ribadire l’importanza di unirci per andare tutti nella stessa direzione con l’obiettivo di dare valore alla destinazione per risultare attrattiva agli ospiti. Per fare ciò è importante creare sinergie ed essere uniti sotto un’unica finalità: rendere il soggiorno in Valsugana unico e indimenticabile”.