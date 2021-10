AVV. VALCANOVER * CANNABIS: « NOI LAVORIAMO PER LA LEGALIZZAZIONE CON UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, RACCOLTA FIRME ANCHE ON-LINE »

La più incondizionata compassione per Morisi (gestore de’ la Bestia). Vittima del proibizionismo. Compassione: nel significato etimologico dal greco “Sun pathein” (soffrire assieme). E non nel senso di quell’altra accezione. Di chi guarda dall’altro in basso.

Noi lavoriamo per la legalizzazione. Anche se – qui in ispecie – non si riesce a parlarne.

Abbiamo lavorato con una legge di iniziativa popolare. Poi con una iniziativa parlamentare ed ora con un referendum. Che ha raggiunto la soglia delle 600 mila firme valide. Raccolte, legalmente, on-line.

Per favore parlate dei contenuti, oltre che del fenomeno della raccolta on-line. Per favore interrogatevi del successo (parziale: finisce qui? Non è detto è stata ottenuta una proroga sino al 31 ottobre 2021), però parlando dei contenuti della proposta di referendum.

Che è forse questa è la ragione del successo (parziale).

*

Avv. Fabio Valcanover