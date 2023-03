RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * PUNTATA 5/3: « ROMANO PRODI E GIULIO TREMONTI TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11.52 - domenica 5 marzo 2023

La tragedia di Cutro e la risposta del governo alle accuse delle opposizioni sulle responsabilità del naufragio; la manifestazione antifascista di Firenze che ha visto sfilare insieme Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio Landini; la relazione del microbiologo e senatore del partito Democratico Andrea Crisanti, alla base dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana e sulla non applicazione del piano pandemico; la guerra in Ucraina e la proposta di pace cinese. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 5 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi, il microbiologo Andrea Crisanti, il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, il presidente della Commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti, il deputato del Partito Democratico Beppe Provenzano.

