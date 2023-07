CAL – CONSIGLIO AUTONOMIE * RIUNIONE 4/7: « PROTOCOLLO DI FINANZA LOCALE (INTEGRAZIONE SU 2023), VOTO FAVOREVOLE ALL’UNANIMITÀ «

18.49 - venerdì 7 luglio 2023

Chiudiamo questo Protocollo in tempi ristretti, ma con soddisfazione riguardo al fatto che gli impegni assunti dalla Provincia verso i Comuni con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2023 sono stati tutti onorati. E che nel corso della discussione sono state recepite le ulteriori istanze formulate, nel corso del dibattito Assembleare, dagli Enti locali. Ne è prova l’approvazione del protocollo, all’unanimità dei componenti presenti del Consiglio delle autonomie locali, avvenuta in data odierna. La giusta conclusione di un intenso lavoro di confronto con la Giunta provinciale e con il competente Assessore Mattia Gottardi, portato avanti dal Presidente Gianmoena e oggi conclusosi. Un lavoro che ci ha consentito di definire anche un quadro provvisorio in grado di consentire agli Enti locali di adottare, sul finire del 2023, i propri strumenti di programmazione riferiti al 2024. Per il futuro ci auguriamo di avere l’occasione di consegnare al sistema degli Enti locali protocolli che possano fondare una programmazione pluriennale.

Questo auspicio, da sempre formulato dagli Enti locali, è stato purtroppo vanificato dalle priorità contingenti che in questi anni hanno attanagliato la nostra società e la stessa pubblica amministrazione. Confidiamo di poter presto tornare alla normalità, stipulando protocolli che valorizzino sempre più la necessità del sistema trentino di abbandonare la dialettica singolo Comune/Provincia e che consentano sempre più di fare rete tra Comuni e Comunità nella dialettica con le Istituzioni provinciali, a fondamento di una reale autonomia degli Enti locali. Un grazie va alla struttura del Consorzio dei Comuni, all’Assessore provincialeMattia Gottardi e alla struttura provinciale per il lavoro svolto”. Con queste parole il Vicepresidente del Cal, Michele Cereghiniha commentato il voto favorevole del Cal al Protocollo d’intesa di Finanza Locale che va a integrare risorse e misure per il 2023.

Riguardo agli investimenti, l’integrazione al protocollo d’intesa per l’anno 2023 ha previsto lo stanziamento:

· di un budget di 40 milioni di euro, analogo a quello ricevuto dagli Enti locali nel recente passato;

· di un Fondo di riserva di 17 milioni di euro;

· di ulteriori 30 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica.

Le risorse di parte corrente assegnate per l’anno 2024, seppur con criteri per una parte diversi dai precedenti e con una compensazione della perequazione generata dall’aggiornamento delle rendite catastali dei gruppi D, corrisponde invece alla quantità di risorse assegnate per il 2023, al netto di quelle destinate al caro energia.

Da ciò deriva che, tenuto conto del fatto che l’ammontare delle risorse aggiuntive sul fondo perequativo 2024 è da confrontare con l’ammontare del c.d. Fondo Investimenti Minori, assegnato ai comuni sino all’anno 2022, l’ammontare di risorse dal quale cominciare a ragionare sul 2024 in termini di “budget”, qualora non si rilevi la possibilità di assegnare le risorse di cui si tratta come ulteriori trasferimenti di parte corrente, sarà di 60 milioni, anziché dei precedenti 40 milioni.

Per la parte corrente, il protocollo rivede la distribuzione delle quote del Fondo specifici servizi comunali sull’anno 2023 e ne fornisce una rappresentazione per l’anno 2024, confermando per le politiche fiscali dei Comuni le strategie in precedenza condivise.

“Non possiamo quindi parlare di un protocollo pienamente politico – ha concluso Cereghini – ma di un protocollo che onora gli impegni politici in precedenza assunti, dando ai comuni un quadro regolatorio per l’anno 2024 suscettibile di adattamenti a seguito del dialogo che il Consiglio delle autonomie locali potrà intraprendere con la nuova Giunta provinciale”.

Chiuso il punto all’ordine del giorno l’Assessore provinciale agli Enti Locali, Mattia Gottardi, ha ringraziato il Cal per il lavoro svolto insieme in questa legislatura. “È stato – ha detto – un rapporto diretto e leale, anche nei momenti di confronto che, necessariamente, hanno dovuto portare a una sintesi delle diverse posizioni”.

Audizione sulla manovra – Gli orientamenti per la Commissione

In vista dell’audizione presso la competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, il Cal ha preso in esame il disegno di legge n. 184 Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025′, il Documento di economia e finanza provinciale 2024 – 2026 (DEFP) e il disegno di legge n. 185 ‘Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026’.

Si tratta di documenti, a firma del Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che lo stesso Presidente ha illustrato al Cal nella seduta del 5 luglio scorso.

Anche in questo caso i tempi assegnati al Consiglio delle autonomie locali per l’attività istruttoria e il conseguente parere non sono stati generosi. In particolare, il Consiglio delle autonomie locali è stato coinvolto e impegnato nella stesura del protocollo d’intesa in materia di finanza locale. Quindi solo il 3 luglio ha potuto visionare i DDL oggetto di audizione