PAT * MART: « IL PRESIDENTE SGARBI HA PRESENTATO IL PROGRAMMA 2024, SI COMINCERÀ CON ARTE E FASCISMO »

19.19 - sabato 2 marzo 2024

Mart, Sgarbi presenta il programma 2024. Le grandi mostre a Rovereto. Si comincia con Arte e Fascismo. Vittorio Sgarbi ha presentato il programma espositivo del Mart, in arrivo grandi mostre. Il Presidente Fugatti conferma la grande soddisfazione per il successo del museo.

Presentato oggi al Mart il calendario delle prossime mostre. Si comincia con Arte e Fascismo, dal 13 aprile, e si finisce con Etruschi del Novecento, dal 6 dicembre. Alla conferenza è intervenuto il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che, dopo aver portato ai presenti i saluti della Vicepresidente Francesca Gerosa, ha dichiarato: “In questi anni Vittorio Sgarbi ha rinnovato la potenzialità del Mart di essere strategico e importante per il Trentino sia dal punto di vista artistico e culturale, sia per le ricadute che ha sul territorio e sulla città di Rovereto, come è stato confermato recentemente dagli operatori economici”.

Gli ha fatto eco Micol Cossali, Assessora alla cultura del Comune di Rovereto, sottolineando come il successo del Mart non vada misurato solo con i numeri ma anche per la capacità di “portare pensiero, sviluppo economico e lavoro di qualità, contribuendo allo sviluppo positivo di un territorio”.

Sono poi intervenuti Vittorio Sgarbi, Presidente Mart, e Beatrice Avanzi, sostituta Direttrice ufficio mostre temporanee e curatrice della mostra Arte e Fascimo. Il Presidente Sgarbi ha ricordato alcuni dei risultati raggiunti dal Mart negli ultimi anni, attraverso nuove acquisizioni, mostre passate e future e il grande successo confermato dai visitatori. “Domani chiuderanno le mostre di Sperone e di Dürer che sono piaciute e hanno attirato 30mila visitatori solo negli ultimi due mesi, da inizio anno. Che si sommano a quanti le avevano già viste in autunno e in inverno”.