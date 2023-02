DE GODENZ (UPT) * BUS RAPID TRANSIT: « OPERA FONDAMENTALE, NECESSARIO GARANTIRE TEMPI CERTI »

13.39 - martedì 7 febbraio 2023

Cons. Pietro De Godenz: BRT opera fondamentale, necessario garantire tempi certi. Considerato che è trascorso più di un anno da quando è stato ufficialmente presentato alla popolazione, ai Sindaci e agli amministratori della Val di Fiemme il progetto del BRT; premesso che nel 2021 in risposta a una mia interrogazione l’assessore ha illustrato in modo puntuale l’iter con il quale si è arrivati alla fase di progettazione, coinvolgendo anche gli amministratori locali e la popolazione, ma non ha dato indicazione dei tempi di consegna dell’opera. Considerato poi che nella scorsa estate del 2022 è stato presentato il Documento preliminare di progettazione (Dpp) a tutti gli amministratori delle valli di Fiemme e Fassa individuando la data di settembre 2022 per l’approvazione dello stesso e febbraio 2023 come termine per la redazione del progetto definitivo e, come appreso dalla stampa, in questi giorni si è tenuta una conferenza di informazione con i Sindaci e gli amministratori dei territori interessati per un ulteriore confronto sulle osservazioni arrivate alla Giunta, si interroga l’assessore competente per sapere i tempi esatti di consegna sia del progetto definitivo che della gara d’appalto e le modalità attuative per la realizzazione del tracciato del BRT che, ricordo, deve essere ultimato per l’autunno del 2025.

Questo il testo della Question time presentata dal consigliere Pietro De Godenz durante il Consiglio provinciale per chiedere tempi certi in riferimento alla realizzazione del nuovo tracciato destinato al Bus Rapid Transit.

Rispondendo a De Godenz, il vice presidente a nome dell’assessore competente, dopo aver ripercorso le date del procedimento per arrivare alla redazione del Documento preliminare di progettazione, ha spiegato che a seguito dell’incontro con le amministrazioni si è concordato di anticipare loro il documento integrato con le risposte alle osservazioni entro fine febbraio 2023. “Relativamente alla tempistica, come richiesto dal consigliere successiva all’approvazione del documento preliminare si ritiene che la progettazione definitiva possa concludersi entro l’estate 2023 per procedere con quella esecutiva e quindi l’appalto entro la fine 2023 inizio 2024 per concludere i lavori per l’autunno del 2025”.

Nella sua replica De Godenz ha ringraziato per la risposta e ha voluto ricordare “questa non è la prima volta, lo sapete, che intervengo in merito a quest’opera; sto seguendo da vicino tutte le fasi sin dalle prime battute perché credo che essa sia davvero strategica per il futuro sviluppo della valle di Fiemme e non solo in chiave olimpica. Un Trentino interconnesso al massimo è infatti uno dei traguardi ai quali dobbiamo puntare e, lavorando con dedizione e rispettando i tempi che ci siamo dati, potremo riuscire a realizzarlo. Dobbiamo farlo presto e bene e sono sicuro che ce la faremo, purchè le fasi di realizzazione vengano attivate e concluse esattamente nei tempi esposti dal vice presidente: progettazione definitiva entro l’estate, quella esecutiva e appalto entro la fine 2023 inizio 2024 per concludere i lavori come previsto per l’autunno del 2025 pronti per le Olimpiadi, evento unico e irripetibile per il Trentino e la Val di Fiemme.”

Cons. Pietro De Godenz