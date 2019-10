HIT – HUB INNOVAZIONE TRENTINO * DIGITAL & DESIGN: « TORNA LA UX CHALLENGE, VENERDì 4/10 ALLE 17.30 AL C-LAB DI PIAZZA FIERA A TRENTO »

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna UX Challenge, la sfida tecnologica promossa da HIT – Hub Innovazione Trentino volta a far dialogare i più promettenti studenti e ricercatori trentini con il mondo dell’impresa locale.

HIT ha attentamente selezionato 5 prodotti digitali innovativi e interattivi di aziende con sede in Trentino-Alto Adige: Deenova, Nevicam, TechnoAlpin, Thread Solutions, Wuerth Phoenix e 50 giovani aspiranti innovatori del territorio, studenti e neolaureati esperti in design ed interfacce digitali.

I ragazzi, accompagnati da docenti e ricercatori altamente specializzati in design, informatica e psicologia, ovvero in quella che oggi si definisce “user experience”, si sfideranno per presentare le migliori proposte e soluzioni possibili ai problemi di esperienza d’uso di prodotti presentati dalle imprese.

Uno tra i progetti della UX Challenge, sarà selezionato e premiato in occasione dell’evento pubblico finale dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro Achille Spinelli e la restituzione dei risultati della due giorni di lavoro promossa da HIT – Hub Innovazione Trentino.

L’evento aperto al pubblico, si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 17.30 presso il C-Lab di Piazza Fiera a Trento. Previsto anche un intervento di Andrea Desiato, UX/UI Team Manager di DGI – Design Group Italia, azienda leader nel design industriale. Per partecipare è consigliata la registrazione tramite Eventbrite, i posti sono limitati.

La “user experience” (UX) riguarda le sensazioni e i pensieri di natura soggettiva che ognuno di noi prova quando ha a che fare con un determinato prodotto, servizio o sistema. L’esperienza d’uso ci fa considerare ad esempio un prodotto digitale come semplice, utile, immediato, efficiente (oppure complicato, incompleto, o difficile da apprendere); in questo modo la UX contribuisce a definire la nostra soddisfazione con il prodotto, e l’atteggiamento verso l’azienda.

UX Challenge è un’iniziativa di Hub Innovazione Trentino realizzata in collaborazione con l’Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Trentino Sviluppo, Confindustria Trento, l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche, NOI Tech Park, Architecta e UX bookclub Dolomiti.

Il progetto vincitore sarà presentato dal team di studenti vincitori alla UX-PUSH Conference di Monaco di Baviera, i prossimi 24 e 25 ottobre.

La Challenge è promossa nell’ambito del Digital Innovation Hub, polo regionale nato a seguito di un accordo siglato da Confindustria Trento, HIT – Hub Innovazione Trentino, Confindustria Trentino Alto Adige, Assoimprenditori Alto Adige e IDM Alto Adige. Il DIG accompagna le imprese nel loro percorso di innovazione verso l’Industria 4.0. ed è un punto di riferimento per le aziende nell’attuazione delle strategie di automazione e trasformazione digitale.