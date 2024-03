CODIPRA – TRENTO * CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024: « PROTEZIONE DAI RISCHI CLIMATICI E FLUTTUAZIONE DEI REDDITI, LE STRATEGIE IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE »

19.14 - sabato 2 marzo 2024

Co.Di.Pr.A.: campagna al via con responsabili soluzioni per dare concrete risposte all’incertezza. Praticamente pronti per la campagna assicurativa e mutualistica 2024. Sostenibilità e continuità delle misure di protezione dai rischi climatici e di fluttuazione dei redditi al centro delle strategie in favore dell’azienda agricola.

Co.Di.Pr.A. Trento, il Consorzio di produttori agricoli della provincia di Trento è praticamente pronto per partire con la campagna assicurativa e mutualistica 2024, il via è programmato per la settimana prossima. In tempo record, e primo consorzio in Italia a trovare soluzione rispetto alle novità ed alle evoluzioni del contesto normativo. L’avvio della campagna permetterà agli agricoltori di assicurare le loro colture con condizioni che si allineano agli obiettivi di sostenibilità ed efficienza previsti a livello nazionale dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), la bibbia per il mondo assicurativo e mutualistico nazionale che delinea le regole degli aiuti alle assicurazioni ed ai fondi mutualistici, che, però ad oggi non è ancora stato pubblicato dal Ministero dell’agricoltura (Masaf). “In questo momento di incertezze è di fondamentale importanza – sottolinea il direttore del Consorzio Marica Sartori – dare una puntuale possibilità agli agricoltori di proteggere il proprio lavoro dalle avversità climatiche. È inoltre urgente mettere in copertura il proprio valore economico effettivamente ottenuto storicamente, aspetto imprescindibile per mantenere la sostenibilità, specialmente in questo momento dove costatiamo attraverso i nostri tecnici sul campo una ripresa vegetativa anticipata”.

Proprio per questo il Consiglio di amministrazione del Consorzio, riunitosi nella mattinata del 2 marzo, alla presenza dell’Assessore Giulia Zanotelli, che ha confermato l’importanza strategica della gestione del rischio ed il sostegno della Provincia, ha deciso, all’unanimità con equilibrio e convinzione, di avviare la campagna, nonostante a livello nazionale non si siano ancora delineate tutte le condizioni generali; il piano delle attività economiche 2024 approvato, individua concrete risposte e soluzioni di accompagnamento in favore dei soci, a fronte delle incertezze che in queste settimane hanno creato qualche preoccupazione ai soci. Questo è possibile anche grazie alle dotazioni dei diversi, importanti fondi mutualistici attivati da tempo, così da permettere agli associati di non sobbarcarsi costi imprevisti e poter contare su condizioni di polizza in linea con le esigenze del momento.

“Il Consiglio del Consorzio ha intensamente lavorato per trovare le migliori condizioni a favore degli associati. Queste soluzioni saranno al centro delle assemblee parziali che partiranno la prossima settimana e ci vedranno visitare tutte le vallate della nostra provincia” prosegue Giovanni Menapace, presidente di Co.Di.Pr.A.

Co.Di.Pr.A. e tutto il Sistema è al fianco degli associati agricoltori, “Siamo pronti a sostenere e valorizzare il nostro settore con determinazione e impegno. La gestione del rischio è indispensabile per le nostre imprese, pianificare soluzioni rispetto ai rischi climatici in continua crescita e supportare i Soci nel trovare risposte rispetto all’incertezza è la mission di Co.Di.Pr.A.” – conclude Menapace.