COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * INCONTRO PREFETTO SANTARELLI – CONTRAMMIRAGLIO MARINI: « FOCUS SU SICUREZZA TERRITORIALE E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE »

13.51 - martedì 23 gennaio 2024

Questa mattina presso il Palazzo del Governo il prefetto Filippo Santarelli ha ricevuto in visita di cortesia il Contrammiraglio Filippo Marini, Comandante della Direzione Marittima del Veneto, accompagnato dal Capitano di Fregata Antonello Ragadale, Comandante della Guardia Costiera di Salò e dal Luogotenente Antonio Veneroso.

Il Commissario del Governo si è intrattenuto a lungo con l’ospite in un incontro cordiale e proficuo, che ha toccato diversi temi di comune interesse, con particolare riferimento alle questioni legate alla sicurezza territoriale ed alla cooperazione in ambito istituzionale.

Oltre a consolidare i legami fra le istituzioni è stato oggetto di confronto la stretta cooperazione ed il coordinamento strategico tra la Guardia Costiera e le autorità locali, il cui rafforzamento è funzionale per una sinergia continua e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità. A conclusione dell’incontro, il prefetto Santarelli ha rivolto al Contrammiraglio Filippo Marini gli auspici di pieno successo nell’assolvimento del prestigioso incarico.