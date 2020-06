TRENTINO MARKETING * PROMOZIONE TERRITORIO: « RIPARTONO LE INIZIATIVE CON MEDIA E INFLUENCER »

Dopo oltre due mesi di stop, con la ritrovata libertà di circolazione sono riprese le iniziative di Media PR e Influencer marketing

Già da alcune settimane Trentino Marketing ha ripreso a programmare e organizzare le attività di media pr, con giornalisti e influencer italiani e internazionali. Come per la campagna di comunicazione i temi su cui si punta sono la natura in senso ampio, la montagna “più dolce” e i laghi. Queste le principali iniziative in corso e in programma nelle prossime settimane, in attesa di definire altre attività.

*

ITALIA

Diverse, importanti testate nazionali hanno raccontato il Trentino, ponendo l’accento in particolare sui Parchi naturali e la rete delle aree protette, i laghi, le ciclabili, e le attività di wellness nella natura: QN Itinerari, Vanity Fair, Io Donna, gazzetta.it, corriere.it, la sezione viaggi di TGCOM24.com con 4 di uscite e una quinta programmata a luglio, Radio Popolare, Radio Monte Carlo, Radio1 RAI.

La trasmissione di Radio2 Rai Decanter ha raccontato il territorio in alcuni servizi che sono andati in onda il 17,18,19 e 22 giugno. A metà giugno è stato inoltre organizzato un viaggio stampa per la Rivista Meridiani, per un servizio che uscirà sul numero di agosto, in edicola da fine luglio.

La Vita in diretta, trasmissione di RAI 1 ha programmato alcune dirette da Mezzano il 29 giugno, Rango il 30 giugno e Ala il 1 luglio. Sempre a luglio, dal 16 al 19, sono in programma le riprese di E la chiamano estate in onda su RAI2 in seconda serata a fine luglio. Attualmente in fase di definizione un servizio a cura di TG2 SiViaggiare. In uscita prossimamente, uno Speciale Dolomiti di Meridiani, articoli su Il Giornale e lastampa.it.

*

ESTERO

Germania/Austria: diverse uscite nelle scorse settimane su alcuni quotidiani regionali e a luglio sul mensile Bergsteiger. Alcune uscite televisive a metà giugno hanno riguardato le emittenti austriache (canali privati) e tedesche Pro7 e SAT 1, con le belle immagini girate sul Garda Trentino. Sempre immagini della sponda trentina del lago sono andate in onda all’inizio di giugno in un servizio di RTL (Germania), poi ripreso anche da alcuni quotidiani.

A luglio già programmati viaggi stampa individuali con le testate Süddeutsche Zeitung, il quotidiano austriaco Die Presse, e un servizio sull’emittente Wettercheck in zona Dolomiti. Altri viaggi stampa sono previsti verso fine estate.

Inghilterra: a maggio è uscito un servizio del Telegraph anche nella versione online. Un articolo “omnibus” sulle destinazioni naturali da cercare dopo isolamento è stato pubblicato a metà giugno sul Daily Express e il Sunday Mirror. In uscita a settembre uno speciale dedicato a diverse località trentine sulla rivista enogastronomica “Food and Travel”. In programma viaggi stampa individuali con le testate Cosmopolitan e Mail on Sunday.

Olanda: il 2 giugno è stato pubblicato su Metronieuws on line un articolo sulla storia e l’apertura dei campeggi. Parlerà del Trentino anche la rivista lifestyle Herenhuis sul numero di luglio/agosto in uscita a fine giugno. In programma tre viaggi stampa individuali con le riviste Bergen Magazine, Grazia e il quotidiano NRC.

Polonia, Russia, Repubblica Ceca: questi mercati si stanno riprendendo un po’ più lentamente, ma si riscontra un buon interesse. Sono stati già avviati contatti per possibili viaggi stampa individuali per fine estate.

*

INFLUENCER

Sono state programmate oltre 20 ospitalità da metà giugno a metà agosto di alcuni tra i più conosciuti e seguiti influencer italiani, tedeschi e olandesi che copriranno tutti i principali ambiti del Trentino. Tra i Top influencer ingaggiati a supporto della stagione estiva e che avranno modo di vivere la nostra terra a 360° vi sono i family blogger Elisa e Luca di @miprendoemiportovia con oltre 66.000 followers, la celeberrima @Machedavvero, la yogi & wellness influencer Micol Dell’Oro con oltre 100.000 seguaci. Dalla Germania i trend setter Marcel Siebert (_marcelsiebert, 695.000) e Nadine Weiss (@ticket.to.anywhere, 131.000), Daniel Weisshorn (daniel_weissenhorn, 139.000) e la olandese @claireonline (oltre 300.000 followers).