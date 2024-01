MIT * PORTI: « COMITATO PER LA SICUREZZA CON IL MINISTRO SALVINI, FOCUS SU NAVIGAZIONE MAR ROSSO »

12.48 - martedì 23 gennaio 2024

MAR ROSSO, AL MIT COMITATO PER LA SICUREZZA CON SALVINI

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini presiede il Cism, Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti. La riunione ha riguardato la sicurezza nei porti, con una particolare attenzione alla navigazione nel Mar Rosso. All’ordine del giorno anche il livello di security delle navi mercantili in navigazione nelle acque di giurisdizione e in sosta nei porti dello Stato d’Israele.

Presenti il viceministro Rixi, il Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera Carlone, i vertici della sicurezza marittima e della navigazione, rappresentanti dei ministeri competenti e le associazioni di settore.

Così una nota del Mit.